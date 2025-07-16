1. Что такое Kickstarter? Kickstarter - это мероприятие, проводимое перед листингом проектов, инициированное компанией MEXC,в рамках которого пользователи могут получить бесплатные аирдропы, удерживая1. Что такое Kickstarter? Kickstarter - это мероприятие, проводимое перед листингом проектов, инициированное компанией MEXC,в рамках которого пользователи могут получить бесплатные аирдропы, удерживая
Как принять участие в Kickstarter?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
1. Что такое Kickstarter?


Kickstarter - это мероприятие, проводимое перед листингом проектов, инициированное компанией MEXC,в рамках которого пользователи могут получить бесплатные аирдропы, удерживая MX.

2. Как принять участие в Kickstarter?


2.1 На веб-сайте


1) Зайдите на официальный сайт MEXC. Нажмите [Спот] - [Kickstarter].


2) Право на участие: Удерживайте не менее 5 токенов MX в течение 24 часов подряд.


3) В колонке [В прогрессе] вы можете увидеть все события Kickstarter, которые проводятся в настоящее время. Вы можете принять участие во всех текущих событиях Kickstarter, нажав [Быстрое размещение].


4) После успешного размещения появится всплывающее окно с напоминанием. Вы можете увидеть водяной знак [Размещено] на карточках событий, в которых вы участвуете. Нажмите [Информация о размещении], чтобы проверить статус размещения.


5) В информации о размещении вы можете увидеть информацию о действительном объеме размещения, предполагаемом вознаграждении и времени выплаты вознаграждения. Размещенные вами MX не будут заблокированы.


После получения вознаграждения в виде аирдропа токенов, вы можете перейти на страницу спотовой торговли, чтобы начать торговлю токенами. Если токены недоступны для торговли в данный момент, начните торговать, когда торговля станет доступной.

2.2 В приложении


1) Откройте приложение MEXC и нажмите [Еще] на главной странице.

2) Выберите [Kickstarter] в разделе [Подарки и акции], чтобы перейти на страницу мероприятия.

3) Нажав [Быстрое размещение], вы сможете принять участие во всех событиях Kickstarter, которые в данный момент [В прогрессе].

4) Вы можете увидеть водяной знак на карточках событий, в которых вы участвуете. Нажмите [Информация о размещении], чтобы просмотреть статус вашего участия.

5) В информации о размещении вы можете увидеть действительную сумму размещения, предполагаемое вознаграждение и время выплаты вознаграждения. Размещенные вами MX не будут заблокированы.


После получения вознаграждения в виде аирдропа токенов, вы можете перейти на страницу спотовой торговли, чтобы начать торговлю токенами. Если токены недоступны для торговли в данный момент, начните торговать, когда торговля станет доступной.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


