Как принять участие в Kickstarter?









Kickstarter - это мероприятие, проводимое перед листингом проектов, инициированное компанией MEXC,в рамках которого пользователи могут получить бесплатные аирдропы, удерживая MX.













1) Зайдите на официальный сайт MEXC. Нажмите [Спот] - [Kickstarter].









2) Право на участие: Удерживайте не менее 5 токенов MX в течение 24 часов подряд.









3) В колонке [В прогрессе] вы можете увидеть все события Kickstarter, которые проводятся в настоящее время. Вы можете принять участие во всех текущих событиях Kickstarter, нажав [Быстрое размещение].









4) После успешного размещения появится всплывающее окно с напоминанием. Вы можете увидеть водяной знак [Размещено] на карточках событий, в которых вы участвуете. Нажмите [Информация о размещении], чтобы проверить статус размещения.









5) В информации о размещении вы можете увидеть информацию о действительном объеме размещения, предполагаемом вознаграждении и времени выплаты вознаграждения. Размещенные вами MX не будут заблокированы.









После получения вознаграждения в виде аирдропа токенов, вы можете перейти на страницу спотовой торговли, чтобы начать торговлю токенами. Если токены недоступны для торговли в данный момент, начните торговать, когда торговля станет доступной.









1) Откройте приложение MEXC и нажмите [Еще] на главной странице.





2) Выберите [Kickstarter] в разделе [Подарки и акции], чтобы перейти на страницу мероприятия.





3) Нажав [Быстрое размещение], вы сможете принять участие во всех событиях Kickstarter, которые в данный момент [В прогрессе].





4) Вы можете увидеть водяной знак на карточках событий, в которых вы участвуете. Нажмите [Информация о размещении], чтобы просмотреть статус вашего участия.





5) В информации о размещении вы можете увидеть действительную сумму размещения, предполагаемое вознаграждение и время выплаты вознаграждения. Размещенные вами MX не будут заблокированы.









После получения вознаграждения в виде аирдропа токенов, вы можете перейти на страницу спотовой торговли, чтобы начать торговлю токенами. Если токены недоступны для торговли в данный момент, начните торговать, когда торговля станет доступной.



