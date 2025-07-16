Как войти в свой аккаунт MEXC на нескольких устройствах





Чтобы защитить свои личные активы, необходимо не только минимизировать доступ к кошельку, но и управлять своими аккаунтами и входами. Вы можете входить в свой аккаунт MEXC на нескольких устройствах, некоторые из которых могут вам не принадлежать, если вы одолжили или использовали чужое устройство для входа в свой аккаунт.





Для защиты вашего аккаунта и сохранности активов MEXC ввела функцию управления входом с нескольких устройств.













Войдите на официальный сайт MEXC и нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу. Затем выберите пункт [Безопасность].









Прокрутите страницу вниз, чтобы управлять устройствами, которым разрешен вход в аккаунт, в разделе "Устройства и действия".









Нажмите кнопку [Посмотреть] рядом с пунктом "Действия в аккаунте", чтобы просмотреть информацию об аккаунте, например, какие устройства и IP-адреса использовались для входа в систему в течение последних 30 дней.









Если вы обнаруживаете устройства и адреса, которые вам не принадлежат, следует с осторожностью относиться к безопасности своего аккаунта.





Вернитесь на предыдущую страницу, нажмите [Настроить] рядом с пунктом "Управление устройствами". Здесь вы можете [Удалить] те устройства, которые вошли в ваш личный аккаунт, но не принадлежат вам.





Если вы недавно сменили телефон, мы также рекомендуем удалить старый телефон, который вы больше не используете, чтобы предотвратить возможную утечку информации из вашего личного аккаунта.













На главной странице приложения нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу и выберите [Безопасность]. Затем нажмите [Управление устройствами].









На странице "Управление устройствами" вы можете выбрать [Удалить] те устройства, которые вошли в ваш личный аккаунт, но не принадлежат вам.













Помимо предоставления пользователям возможности управления входами в личный кабинет на нескольких устройствах, MEXC внедрила соответствующие механизмы безопасности для обеспечения сохранности личных аккаунтов пользователей.





Сессия входа в ваш аккаунт будет активна на сайте в течение 24 часов. По истечении этого срока для получения доступа к информации личного аккаунта необходимо будет снова войти в систему. Это сделано для предотвращения ситуаций, когда вы могли войти в свой аккаунт на неперсональном или общем компьютере и забыли выйти из него, что снижает риск раскрытия информации об аккаунте.





В мобильном приложении в любой момент времени вход в личный аккаунт возможен только на одном мобильном устройстве. Если в ваш аккаунт войдет другое мобильное устройство, текущая сессия будет завершена.









Если ваш аккаунт был взломан, мы рекомендуем перейти на страницу [Безопасность] и изменить привязанный адрес электронной почты и номер мобильного телефона, а также обновить пароль для входа в систему. Google Authenticator также может быть удален и переподключен





Вы также можете заморозить свой аккаунт и обратиться за помощью в службу поддержки клиентов MEXC.



