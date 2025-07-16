Чтобы защитить свои личные активы, необходимо не только минимизировать доступ к кошельку, но и управлять своими аккаунтами и входами. Вы можете входить в свой аккаунт MEXC на нескольких устройствах, нЧтобы защитить свои личные активы, необходимо не только минимизировать доступ к кошельку, но и управлять своими аккаунтами и входами. Вы можете входить в свой аккаунт MEXC на нескольких устройствах, н
Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Как войти в...устройствах

Как войти в свой аккаунт MEXC на нескольких устройствах

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новички
Story
IP$5.745-33.85%

Чтобы защитить свои личные активы, необходимо не только минимизировать доступ к кошельку, но и управлять своими аккаунтами и входами. Вы можете входить в свой аккаунт MEXC на нескольких устройствах, некоторые из которых могут вам не принадлежать, если вы одолжили или использовали чужое устройство для входа в свой аккаунт.

Для защиты вашего аккаунта и сохранности активов MEXC ввела функцию управления входом с нескольких устройств.

1. Как управлять своими входами в систему


1.1 Веб-сайт


Войдите на официальный сайт MEXC и нажмите на значок пользователя в правом верхнем углу. Затем выберите пункт [Безопасность].


Прокрутите страницу вниз, чтобы управлять устройствами, которым разрешен вход в аккаунт, в разделе "Устройства и действия".


Нажмите кнопку [Посмотреть] рядом с пунктом "Действия в аккаунте", чтобы просмотреть информацию об аккаунте, например, какие устройства и IP-адреса использовались для входа в систему в течение последних 30 дней.


Если вы обнаруживаете устройства и адреса, которые вам не принадлежат, следует с осторожностью относиться к безопасности своего аккаунта.

Вернитесь на предыдущую страницу, нажмите [Настроить] рядом с пунктом "Управление устройствами". Здесь вы можете [Удалить] те устройства, которые вошли в ваш личный аккаунт, но не принадлежат вам.

Если вы недавно сменили телефон, мы также рекомендуем удалить старый телефон, который вы больше не используете, чтобы предотвратить возможную утечку информации из вашего личного аккаунта.


1.2 Приложение


На главной странице приложения нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу и выберите [Безопасность]. Затем нажмите [Управление устройствами].


На странице "Управление устройствами" вы можете выбрать [Удалить] те устройства, которые вошли в ваш личный аккаунт, но не принадлежат вам.


2. Относительно ограничений на вход в аккаунт


Помимо предоставления пользователям возможности управления входами в личный кабинет на нескольких устройствах, MEXC внедрила соответствующие механизмы безопасности для обеспечения сохранности личных аккаунтов пользователей.

Сессия входа в ваш аккаунт будет активна на сайте в течение 24 часов. По истечении этого срока для получения доступа к информации личного аккаунта необходимо будет снова войти в систему. Это сделано для предотвращения ситуаций, когда вы могли войти в свой аккаунт на неперсональном или общем компьютере и забыли выйти из него, что снижает риск раскрытия информации об аккаунте.

В мобильном приложении в любой момент времени вход в личный аккаунт возможен только на одном мобильном устройстве. Если в ваш аккаунт войдет другое мобильное устройство, текущая сессия будет завершена.

3. Что делать в случае взлома аккаунта


Если ваш аккаунт был взломан, мы рекомендуем перейти на страницу [Безопасность] и изменить привязанный адрес электронной почты и номер мобильного телефона, а также обновить пароль для входа в систему. Google Authenticator также может быть удален и переподключен.

Вы также можете заморозить свой аккаунт и обратиться за помощью в службу поддержки клиентов MEXC.


Обеспечение безопасности вашего личного аккаунта защищает ваши активы. MEXC применяет различные меры безопасности для обеспечения безопасности аккаунта. Очень важно, чтобы вы активно защищали свой аккаунт во время ежедневного использования. Чтобы эффективно защитить свои активы, не сообщайте свой пароль и не передавайте свой аккаунт другим лицам.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов