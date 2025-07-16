Как войти на сайт MEXC с помощью сканирования QR-кода

В предыдущей статье мы рассказали о том, как зарегистрировать аккаунт MEXC на сайте. Если у вас уже есть аккаунт MEXC, вы также можете войти на сайт MEXC, отсканировав QR-код. Как войти на MEXC с помоВ предыдущей статье мы рассказали о том, как зарегистрировать аккаунт MEXC на сайте. Если у вас уже есть аккаунт MEXC, вы также можете войти на сайт MEXC, отсканировав QR-код. Как войти на MEXC с помо
16 июля 2025 г.MEXC
В предыдущей статье мы рассказали о том, как зарегистрировать аккаунт MEXC на сайте. Если у вас уже есть аккаунт MEXC, вы также можете войти на сайт MEXC, отсканировав QR-код. 

Как войти на MEXC с помощью сканирования QR-кода


Сначала необходимо войти в свой личный кабинет в приложении MEXC и нажать кнопку сканирования в правом верхнем углу.



Откройте официальный сайт MEXC и нажмите на кнопку [Вход / Регистрация] в правом верхнем углу.



Используйте приложение MEXC для сканирования QR-кода с правой стороны.



В приложении MEXC нажмите на [Авторизация].



После успешной проверки авторизации вы войдете в свой аккаунт MEXC на сайте и сможете начать торговую деятельность.


