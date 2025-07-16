Как распознать мошенничество по электронной почте





Мошенничество по электронной почте – это вид мошенничества, когда получателей обманом заставляют предоставить конфиденциальную информацию или деньги по электронной почте. На криптовалютном рынке фишинговые атаки, осуществляемые по электронной почте, становятся все более распространенными. Чтобы защитить свои личные средства, пользователи должны быть бдительны в отношении мошеннических писем, проявлять осторожность при получении писем из неизвестных источников, не переходить по подозрительным ссылкам и воздерживаться от загрузки незнакомых вложений.













Фишинговые письма часто выдают себя за биржу MEXC, пытаясь обманом заставить пользователей перейти по вредоносным ссылкам, войти на фиктивные сайты и ввести информацию своего аккаунта, тем самым похищая их средства. Некоторые письма содержат вредоносные скрипты или программы, которые при открытии могут позволить хакерам получить доступ к вашему устройству, украсть конфиденциальную информацию или даже перевести средства без разрешения.









Мошенники могут утверждать, что на вашем аккаунте возникли проблемы с безопасностью, и требовать немедленно проверить информацию или сменить пароль. На самом деле эти запросы направлены на получение вашей конфиденциальной информации. Если вы последуете инструкциям в письме, чтобы сбросить пароль, ваш новый пароль может стать доступным для хакеров.









Мошенники создают поддельные домены и имена отправителей, которые очень похожи на официальные адреса электронной почты MEXC, чтобы обмануть пользователей. Используя эти поддельные электронные адреса, они обманным путем вынуждают пользователей сообщать личную информацию.









Фишинговые письма распространяют ложную информацию об инвестициях, обещая высокие доходы от инвестиционных возможностей. Они заманивают пользователей перевести криптовалюту для участия в проекте, что приводит к потере активов пользователя.









Мошеннические письма гласят, что MEXC проводит событие с вознаграждением и что пользователям нужно заплатить определенную сумму криптовалюты, чтобы получить соответствующий приз.













Если у вас есть сомнения относительно источника электронного письма, скопируйте адрес отправителя и проверьте его через официальный канал верификации MEXC. Как показано в примере фишингового письма ниже, верификация показывает, что отправитель не является официальным источником.









Обратите внимание: Некоторые фишинговые письма могут подделывать имена или адреса отправителей, что делает их особенно обманчивыми. Для повышения безопасности вашего аккаунта мы настоятельно рекомендуем использовать надежные почтовые сервисы, такие как Gmail, Outlook или Yandex. Эти платформы предлагают расширенные функции безопасности, которые могут автоматически идентифицировать и фильтровать подозрительные письма, снижая риск мошенничества и обеспечивая более безопасную коммуникацию.









После успешной настройки антифишингового кода все письма, которые вы получаете от MEXC, будут отображать этот код. Если код неверен или отсутствует, это указывает на то, что письмо может быть отправлено мошенниками.













Включите двухфакторную аутентификацию , чтобы повысить уровень безопасности вашего личного аккаунта. Убедитесь, что ваше устройство и программное обеспечение всегда актуально, не переходите по незнакомым ссылкам и не загружайте и не устанавливайте незнакомые программы, чтобы обезопасить свои личные данные.









В криптовалютном мире обеспечение безопасности личных активов и предотвращение атак – это постоянная работа. Пользователи должны сохранять бдительность в отношении содержания электронных писем. Команда MEXC никогда не будет просить вас перевести активы на неизвестные адреса. Прежде чем следовать инструкциям из мошеннического письма, пользователи должны тщательно проверить подлинность его содержимого. Официальные сотрудники MEXC никогда не будут запрашивать данные вашего аккаунта, пароль или любую другую конфиденциальную информацию в любой форме. Если вы получаете подобные письма, пожалуйста, проявляйте осторожность, чтобы избежать потери активов.









Если вы получили подозрительное письмо, вы также можете связаться со Службой поддержки клиентов MEXC и проверить, является ли оно официальным, чтобы предотвратить возможную потерю активов.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



