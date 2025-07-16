Как найти TxID на MEXC?









TxID, также известный как хэш транзакции или ID транзакции - это уникальная строка каждой транзакции, проверенной и добавленной в блокчейн, которая служит идентификатором каждой транзакции в блокчейне. Любой завершенный депозит или вывод средств в цепочке генерирует уникальный хэш.





Используя TxID, вы можете запрашивать такую информацию, как процесс перевода и статус операции по депозиту или выводу средств.









В качестве примера возьмем записи о выводе средств. TxID депозитов можно найти тем же способом, поэтому мы не будем рассматривать их здесь.









Откройте и авторизуйтесь на официальном сайте MEXC. В верхней навигационной панели нажмите на [Кошелек], а затем на [История транзакций], чтобы перейти на соответствующую страницу. Нажмите на [Вывод], выберите запись о выводе средств, которую вы хотите просмотреть, и нажмите [Еще].









На примере записи о выводе средств ETH, показанной на изображении, при нажатии на [Подробнее] откроется страница "Сведения о выводе средств", где внизу вы найдете запись TxID.





Если вы хотите напрямую просмотреть информацию о статусе на блокчейне, вы можете нажать на символ цепочки [🔗] рядом с TxID, чтобы получить прямой доступ к обозревателю блокчейна, соответствующего вашей сети вывода средств.





Если вы хотите скопировать TxID, нажмите на символ копирования [❑] рядом с TxID. Появится окно с сообщением "Скопировано успешно". После этого вы можете вставить скопированный TxID в любое место, где вам нужно его использовать.













Откройте приложение MEXC App, нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу, выберите [Транзакции] и нажмите [Депозиты/Выводы]. Затем в разделе "История финансирования" нажмите на [Вывод], выберите запись о выводе средств, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на [Завершено >].





На примере записи о выводе средств ETH, показанной на изображении, при нажатии на [Завершено >] откроется страница "Сведения о выводе средств", в нижней части которой вы найдете запись TxID.





Если вы хотите напрямую просмотреть информацию о состоянии блокчейна, вы можете нажать на [Обозреватель блокчейна] внизу, чтобы получить прямой доступ к обозревателю блокчейна, соответствующего вашей сети вывода средств.





Если вы хотите скопировать TxID, нажмите на символ копирования [❑] рядом с TxID. Появится окно с подсказкой: "Скопировано успешно. Пожалуйста, проверяйте при вставке, чтобы избежать вредоносного вмешательства". После этого вы можете вставить скопированный TxID в любое место.









Важно отметить, что активы могут быть переведены в соответствующий блок только после подтверждения узлом блокчейна. Если текущая сеть перегружена, это может привести к увеличению времени, необходимого для депозита или вывода ваших активов. Если ваш депозит или перевод задерживается, вы можете использовать соответствующий обозреватель блокчейна, чтобы запросить статус на основе TxID и подтвердить ситуацию с активами.





Если у вас есть неаккредитованный вывод средств с платформы MEXC на другую платформу, и он показывает, что подтверждение блока завершено, вы можете скопировать TxID вывода и обратиться в службу поддержки депозитной платформы за консультацией.



