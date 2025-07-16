1. Что такое TxID? TxID, также известный как хэш транзакции или ID транзакции - это уникальная строка каждой транзакции, проверенной и добавленной в блокчейн, которая служит идентификатором каждой тра1. Что такое TxID? TxID, также известный как хэш транзакции или ID транзакции - это уникальная строка каждой транзакции, проверенной и добавленной в блокчейн, которая служит идентификатором каждой тра
Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Как найти TxID на MEXC?

Как найти TxID на MEXC?

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Новички
SPACE ID
ID$0.1103-25.52%
Эфириум
ETH$3,835.74-11.45%
RWAX
APP$0.001696-3.41%

1. Что такое TxID?


TxID, также известный как хэш транзакции или ID транзакции - это уникальная строка каждой транзакции, проверенной и добавленной в блокчейн, которая служит идентификатором каждой транзакции в блокчейне. Любой завершенный депозит или вывод средств в цепочке генерирует уникальный хэш.

Используя TxID, вы можете запрашивать такую информацию, как процесс перевода и статус операции по депозиту или выводу средств.

2. Как найти мой TxID


В качестве примера возьмем записи о выводе средств. TxID депозитов можно найти тем же способом, поэтому мы не будем рассматривать их здесь.

2.1 Веб-сайт


Откройте и авторизуйтесь на официальном сайте MEXC. В верхней навигационной панели нажмите на [Кошелек], а затем на [История транзакций], чтобы перейти на соответствующую страницу. Нажмите на [Вывод], выберите запись о выводе средств, которую вы хотите просмотреть, и нажмите [Еще].


На примере записи о выводе средств ETH, показанной на изображении, при нажатии на [Подробнее] откроется страница "Сведения о выводе средств", где внизу вы найдете запись TxID.

Если вы хотите напрямую просмотреть информацию о статусе на блокчейне, вы можете нажать на символ цепочки [🔗] рядом с TxID, чтобы получить прямой доступ к обозревателю блокчейна, соответствующего вашей сети вывода средств.

Если вы хотите скопировать TxID, нажмите на символ копирования [❑] рядом с TxID. Появится окно с сообщением "Скопировано успешно". После этого вы можете вставить скопированный TxID в любое место, где вам нужно его использовать.


2.2 Приложение


Откройте приложение MEXC App, нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу, выберите [Транзакции] и нажмите [Депозиты/Выводы]. Затем в разделе "История финансирования" нажмите на [Вывод], выберите запись о выводе средств, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на [Завершено >].

На примере записи о выводе средств ETH, показанной на изображении, при нажатии на [Завершено >] откроется страница "Сведения о выводе средств", в нижней части которой вы найдете запись TxID.

Если вы хотите напрямую просмотреть информацию о состоянии блокчейна, вы можете нажать на [Обозреватель блокчейна] внизу, чтобы получить прямой доступ к обозревателю блокчейна, соответствующего вашей сети вывода средств.

Если вы хотите скопировать TxID, нажмите на символ копирования [❑] рядом с TxID. Появится окно с подсказкой: "Скопировано успешно. Пожалуйста, проверяйте при вставке, чтобы избежать вредоносного вмешательства". После этого вы можете вставить скопированный TxID в любое место.


Важно отметить, что активы могут быть переведены в соответствующий блок только после подтверждения узлом блокчейна. Если текущая сеть перегружена, это может привести к увеличению времени, необходимого для депозита или вывода ваших активов. Если ваш депозит или перевод задерживается, вы можете использовать соответствующий обозреватель блокчейна, чтобы запросить статус на основе TxID и подтвердить ситуацию с активами.

Если у вас есть неаккредитованный вывод средств с платформы MEXC на другую платформу, и он показывает, что подтверждение блока завершено, вы можете скопировать TxID вывода и обратиться в службу поддержки депозитной платформы за консультацией.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

События MEXC Фьючерсы: Полное руководство по максимизации наград во время торговли

На конкурентном рынке криптовалютной торговли очень важно выбрать платформу, которая не только обеспечивает стабильную и эффективную торговлю, но и постоянно предлагает дополнительные преимущества. ME

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов