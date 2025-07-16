Как найти адреса контрактов токенов на MEXC









Каждый токен имеет свой собственный адрес. Под адресом контракта токена понимается уникальный адрес на Ethereum или другом блокчейне для контракта токена, состоящий из ряда цифр и букв. Важно отметить, что адрес контракта токена не является адресом вашего личного кошелька.





Адрес контракта токена служит уникальным идентификатором токена. Найдя адрес контракта токена в обозревателе блокчейна, можно получить доступ к соответствующей информации о нем, такой как история транзакций, баланс и другие записи.













Откройте и войдите на официальный сайт MEXC, затем нажмите на [Кошелек] в правом верхнем углу и выберите [Депозит].







На странице депозита выберите криптовалюту и сеть депозита. В качестве примера для демонстрации мы будем использовать MX Token.





Под адресом депозита можно увидеть последние 5 цифр адреса контракта MX Token в цепочке Ethereum. Щелкните на последних 5 цифрах адреса контракта, выделенных синим цветом, и вы будете перенаправлены в обозреватель блокчейна Ethereum.









В обозревателе блокчейна Ethereum можно увидеть полный адрес контракта для MX Token в цепочке Ethereum. Проверить это можно, проверив, совпадают ли последние 5 цифр адреса токена на платформе MEXC с цифрами в обозревателе блокчейна.













В качестве примера для демонстрации возьмем версию для iOS.





Откройте приложение MEXC, в правом нижнем углу главной страницы выберите пункт [Кошелек]. На странице обзора нажмите [Депозит].





Аналогичным образом мы будем использовать в качестве примера MX Token. В строке поиска сверху введите "MX" и выберите сеть ERC20, чтобы перейти на страницу депозита MX.





В нижней части страницы депозита MX можно увидеть последние 5 цифр адреса контракта MX Token в цепочке Ethereum. Нажмите на последние 5 цифр адреса контракта, выделенные синим цветом, и вы будете перенаправлены в обозреватель блокчейна Ethereum.









В обозревателе блокчейна Ethereum можно увидеть полный адрес контракта для MX Token в цепочке Ethereum. Проверить это можно, проверив, совпадают ли последние 5 цифр адреса токена на платформе MEXC с цифрами в обозревателе блокчейна.









Обычно при пополнении счета пользователи подтверждают правильность депонированных токенов через адрес контракта токена. Пожалуйста, не полагайтесь на название или значок токена для идентификации, чтобы не стать жертвой фишинга.





При депозите токенов на платформе MEXC очень важно проверить, совпадает ли адрес контракта криптовалюты с поддерживаемым адресом MEXC. В противном случае ваш депозит может быть не зачислен.



