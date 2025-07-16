Исходя из индивидуальных предпочтений пользователя, MEXC предлагает два режима интерфейса - светлый и темный, позволяя пользователям переключаться между ними в соответствии со своими предпочтениями. 1Исходя из индивидуальных предпочтений пользователя, MEXC предлагает два режима интерфейса - светлый и темный, позволяя пользователям переключаться между ними в соответствии со своими предпочтениями. 1
Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Как включить темный режим

Как включить темный режим

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Исходя из индивидуальных предпочтений пользователя, MEXC предлагает два режима интерфейса - светлый и темный, позволяя пользователям переключаться между ними в соответствии со своими предпочтениями.

1. Веб-сайт


Откройте любую страницу на официальном веб-сайте MEXC, нажмите на [☼] в правом верхнем углу и переключитесь на темный режим.



Можно увидеть, что в темном режиме все страницы стали полностью черными.

Чтобы вернуться в светлый режим, еще раз нажмите кнопку [☾] в правом верхнем углу, и все страницы снова станут белыми.



2. Приложение


Нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу приложения, затем нажмите [☾] в правом верхнем углу, чтобы переключиться в темный режим.

В темном режиме все страницы, кроме торговой страницы графика К-линии, будут иметь черный фон.



Вернитесь на страницу, где мы только что настроили темный режим, затем еще раз нажмите [☼] в правом верхнем углу, чтобы переключиться в светлый режим.



Если вы находитесь в темном режиме и хотите синхронизировать торговую страницу К-линии с темным режимом, то в качестве примера для демонстрации настройки мы будем использовать график К-линии спотового рынка. Процесс настройки графика К-линии фьючерсов аналогичен.


В нижней части главной страницы приложения нажмите на [Рынки] и выберите торговую пару для входа на страницу графика К-линии. Здесь для демонстрации мы выбрали [MX/USDT] в разделе "Спот".


Нажмите на кнопку со значком настроек в правом верхнем углу, затем выберите [☾ Темный] в разделе "Настройки темы", чтобы включить темный режим для страницы графика К-линии. Если необходимо вернуться к светлому режиму, можно снова выбрать [☼ Светлый].



По умолчанию система следует за приложением, которое будет переключаться в разные цветовые режимы в разные периоды времени в зависимости от системных настроек телефона.

