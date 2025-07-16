Как включить темный режим





Исходя из индивидуальных предпочтений пользователя, MEXC предлагает два режима интерфейса - светлый и темный, позволяя пользователям переключаться между ними в соответствии со своими предпочтениями.









Откройте любую страницу на официальном веб-сайте MEXC, нажмите на [☼] в правом верхнем углу и переключитесь на темный режим.









Можно увидеть, что в темном режиме все страницы стали полностью черными.





Чтобы вернуться в светлый режим, еще раз нажмите кнопку [☾] в правом верхнем углу, и все страницы снова станут белыми.













Нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу приложения, затем нажмите [☾] в правом верхнем углу, чтобы переключиться в темный режим.





В темном режиме все страницы, кроме торговой страницы графика К-линии, будут иметь черный фон.









Вернитесь на страницу, где мы только что настроили темный режим, затем еще раз нажмите [☼] в правом верхнем углу, чтобы переключиться в светлый режим.









Если вы находитесь в темном режиме и хотите синхронизировать торговую страницу К-линии с темным режимом, то в качестве примера для демонстрации настройки мы будем использовать график К-линии спотового рынка. Процесс настройки графика К-линии фьючерсов аналогичен.





В нижней части главной страницы приложения нажмите на [Рынки] и выберите торговую пару для входа на страницу графика К-линии. Здесь для демонстрации мы выбрали [MX/USDT] в разделе "Спот".





Нажмите на кнопку со значком настроек в правом верхнем углу, затем выберите [☾ Темный] в разделе "Настройки темы", чтобы включить темный режим для страницы графика К-линии. Если необходимо вернуться к светлому режиму, можно снова выбрать [☼ Светлый].









По умолчанию система следует за приложением, которое будет переключаться в разные цветовые режимы в разные периоды времени в зависимости от системных настроек телефона.