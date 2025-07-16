Как отключить облачную синхронизацию для Google Authenticator

Уважаемые пользователи MEXC,

Если вы не вошли в Google Authenticator с учетной записью Google, облачная синхронизация автоматически отключается, и вам не нужно выключать ее снова.

Если вы уже вошли в Google Authenticator под учетной записью Google, вам нужно отключить облачную синхронизацию следующим образом:

1、Откройте приложение Google Authenticator.

2、Нажмите на аватар вашей учетной записи в правом верхнем углу, выберите "Use without an account" и нажмите "Continue", чтобы отключить облачную синхронизацию.