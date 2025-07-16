Как настроить иконки быстрого доступа в приложении MEXC





Под главной страницей в приложении MEXC вы найдете два ряда иконок. Нажав на эти иконки, вы перейдете к соответствующим сервисам. На главной странице отображаются только несколько иконок часто используемых функций. Вы откроете для себя дополнительные услуги, нажав [Еще].





MEXC предоставляет функцию настройки для этих иконок, которая позволяет пользователям выбрать для отображения наиболее часто используемые услуги на домашней странице в соответствии со своими предпочтениями. Ниже мы покажем, как это сделать на мобильном устройстве iOS.





Нажмите [Еще]. В разделе "Индивидуальные функции" нажмите на иконку пера справа.









Нажмите значок [-] на текущих иконках, чтобы удалить иконку с домашней страницы. Затем в списке доступных функций ниже выберите иконку, которую вы хотите добавить, и нажмите на значок [+].





Например, мы удалили существующие сервисы "Зона MX" и "Награды" и добавили в раздел иконок сервисы "Подарки" и "Еженедельный выигрыш".









Если вы хотите изменить порядок добавленных иконок, просто удерживайте иконку, которую хотите переместить, и перетащите ее для изменения ее положения.





Если вы хотите разместить услугу "Еженедельный выигрыш" перед услугой "Подарки", зажмите "Еженедельный выигрыш" на несколько секунд, затем перетащите ее вперед, чтобы задать ей новое расположение. Нажмите [Подтвердить] в правом верхнем углу, вернитесь на домашнюю страницу приложения MEXC, и вы увидите обновленную зону иконок услуг с новым расположением.









Настройте значки ярлыков по умолчанию для часто используемых порталов. Это поможет вам сэкономить время при использовании MEXC, позволяя быстро получить доступ к соответствующим функциям одним кликом. Попробуйте уже сегодня!