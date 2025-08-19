При торговле фьючерсами на MEXC вы можете настроить свой интерфейс для торговли фьючерсами, установив предпочтения в зависимости от ваших личных привычек. Для изменения настроек можно обратиться к конПри торговле фьючерсами на MEXC вы можете настроить свой интерфейс для торговли фьючерсами, установив предпочтения в зависимости от ваших личных привычек. Для изменения настроек можно обратиться к кон
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Как настрои...о фьючерсам

Как настроить предпочтения по фьючерсам

19 августа 2025 г.MEXC
0m
#Фьючерсы#Новички
MemeCore
M$1.28577-0.51%


При торговле фьючерсами на MEXC вы можете настроить свой интерфейс для торговли фьючерсами, установив предпочтения в зависимости от ваших личных привычек. Для изменения настроек можно обратиться к конкретным шагам, приведенным в данной статье.

На веб-сайте


① Зайдите на официальный веб-сайт MEXC, нажмите [Фьючерсы], а затем выберите либо [Бессрочные фьючерсы USDT-M], либо [Бессрочные фьючерсы Coin-M].



② Войдите на страницу фьючерсной торговли и нажмите на кнопку настроек в правом верхнем углу страницы.


③После входа на страницу Предпочтения в разделе Общие можно настроить такие функции, как Режим позиции, Режим кредитного плеча, Ценовая защита и Flash-трейдинг.


Режим позиции: Здесь можно установить режим хеджирования или односторонний режим. В режиме хеджирования пользователи могут одновременно удерживать длинные и короткие позиции по одной и той же фьючерсной паре. В одностороннем режиме пользователи могут удерживать позиции только в одном направлении по одной и той же фьючерсной паре.

Режим кредитного плеча: Этот параметр может быть установлен в простой или расширенный режим. В простом режиме для длинных и коротких позиций используются одинаковые настройки кредитного плеча и маржи. В расширенном режиме длинные и короткие позиции могут иметь различные настройки кредитного плеча и маржи.

Ценовая защита: При включенной функции Ценовой защиты, если ваш TP/SL (триггерный ордер) достигнет цены срабатывания, а ценовой спред между последней ценой и справедливой ценой превысит установленный порог для данного фьючерса, то TP/SL (триггерный ордер) будет отклонен. Пожалуйста, обратите внимание, что функция Ценовой защиты вступает в силу только после ее включения и не применяется к прошлым ордерам, которые были размещены до ее включения.

Flash-трейдинг: Включив функцию Flash-трейдинг, вы можете просто ввести количество и нажать кнопку [Покупка по рынку] или [Продажа по рынку], чтобы быстро исполнить свой ордер.


В дополнение к этим настраиваемым функциям вы можете выполнить простые настройки функций, такие как настройки темы и настройки роста/падения, а также включить расширенные TP/SL, окно подтверждения ордера и всплывающее окно незаполненного рыночного ордера.

В приложении


① На главной странице приложения MEXC нажмите на [Фьючерсы] внизу.


② Нажмите на [...] рядом с торговой парой.


③ Нажмите на [Настройки].


④ На странице "Настройки" можно установить режим позиции, режим кредитного плеча, положение торговой секции, уведомления и подтверждения. Описание режима позиции и кредитного плеча см. пожалуйста, в разделе "На сайте".


Положение торговой секции: Это дает возможность расположить торговую секцию слева или справа.

Уведомления: Это относится к уведомлениям, получаемым от приложения MEXC. Если эта функция включена, вы будете получать уведомления от приложения MEXC. В выключенном состоянии уведомления от приложения MEXC не будут приходить.

Подтверждения: Сюда входят двойные подтверждения для размещения ордеров, отмены всех ордеров, отмены отдельных ордеров, а также оповещения о ценовой защите и частично исполненных рыночных ордерах. Вы можете включать или отключать соответствующие подтверждения в зависимости от ваших конкретных потребностей.


Дисклеймер: Эта информация не представляет собой инвестиционную, налоговую, юридическую, финансовую, бухгалтерскую, консультационную или любую другую соответствующую рекомендацию, а также не является рекомендацией к покупке, продаже или удерживанию каких-либо активов. MEXC обучение предлагает информацию только для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и инвестируете осторожно. Любая инвестиционная деятельность пользователей не зависит от этой платформы.


Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Инструкции по использованию фьючерсных бонусов, аирдропов позиции и ваучеров

Инструкции по использованию фьючерсных бонусов, аирдропов позиции и ваучеров

1. Инструкция по использованию фьючерсного бонуса1.1 Правила фьючерсных бонусов1) Фьючерсные бонусы могут быть использованы только для торговли фьючерсами. Прибыль, полученную с помощью бонуса, можно

Что такое фьючерсный заработок MEXC?

Что такое фьючерсный заработок MEXC?

1. Что такое фьючерсный заработок MEXC?Фьючерсный заработок – это финансовый продукт, предлагаемый MEXC для пользователей фьючерсов. После активации соответствующие средства на вашем фьючерсном счете

Как торговать фьючерсами на акции на MEXC

Как торговать фьючерсами на акции на MEXC

Фьючерсы на акции на основе криптовалют – это финансовые деривативы, которые объединяют акции США (акции публичных компаний США) с рынком криптовалют через торговлю фьючерсами. Эти инструменты позволя

Что такое принудительная ликвидация?

Что такое принудительная ликвидация?

1. Что такое принудительная ликвидация?Принудительная ликвидация происходит, когда ваша маржа достигает уровня поддерживающей маржи, что приводит к необходимости ликвидации вашей позиции, в результате

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов