Как настроить предпочтения по фьючерсам





При торговле фьючерсами на MEXC вы можете настроить свой интерфейс для торговли фьючерсами, установив предпочтения в зависимости от ваших личных привычек. Для изменения настроек можно обратиться к конкретным шагам, приведенным в данной статье.









① Зайдите на официальный веб-сайт MEXC, нажмите [Фьючерсы], а затем выберите либо [Бессрочные фьючерсы USDT-M], либо [Бессрочные фьючерсы Coin-M].









② Войдите на страницу фьючерсной торговли и нажмите на кнопку настроек в правом верхнем углу страницы.









③После входа на страницу Предпочтения в разделе Общие можно настроить такие функции, как Режим позиции, Режим кредитного плеча, Ценовая защита и Flash-трейдинг.









Режим позиции: Здесь можно установить режим хеджирования или односторонний режим. В режиме хеджирования пользователи могут одновременно удерживать длинные и короткие позиции по одной и той же фьючерсной паре. В одностороннем режиме пользователи могут удерживать позиции только в одном направлении по одной и той же фьючерсной паре.





Режим кредитного плеча: Этот параметр может быть установлен в простой или расширенный режим. В простом режиме для длинных и коротких позиций используются одинаковые настройки кредитного плеча и маржи. В расширенном режиме длинные и короткие позиции могут иметь различные настройки кредитного плеча и маржи.





Ценовая защита: При включенной функции Ценовой защиты, если ваш TP/SL (триггерный ордер) достигнет цены срабатывания, а ценовой спред между последней ценой и справедливой ценой превысит установленный порог для данного фьючерса, то TP/SL (триггерный ордер) будет отклонен. Пожалуйста, обратите внимание, что функция Ценовой защиты вступает в силу только после ее включения и не применяется к прошлым ордерам, которые были размещены до ее включения.





Flash-трейдинг: Включив функцию Flash-трейдинг, вы можете просто ввести количество и нажать кнопку [Покупка по рынку] или [Продажа по рынку], чтобы быстро исполнить свой ордер.









В дополнение к этим настраиваемым функциям вы можете выполнить простые настройки функций, такие как настройки темы и настройки роста/падения, а также включить расширенные TP/SL, окно подтверждения ордера и всплывающее окно незаполненного рыночного ордера.









① На главной странице приложения MEXC нажмите на [Фьючерсы] внизу.









② Нажмите на [...] рядом с торговой парой.









③ Нажмите на [Настройки].









④ На странице "Настройки" можно установить режим позиции, режим кредитного плеча, положение торговой секции, уведомления и подтверждения. Описание режима позиции и кредитного плеча см. пожалуйста, в разделе "На сайте".









Положение торговой секции: Это дает возможность расположить торговую секцию слева или справа.





Уведомления: Это относится к уведомлениям, получаемым от приложения MEXC. Если эта функция включена, вы будете получать уведомления от приложения MEXC. В выключенном состоянии уведомления от приложения MEXC не будут приходить.





Подтверждения: Сюда входят двойные подтверждения для размещения ордеров, отмены всех ордеров, отмены отдельных ордеров, а также оповещения о ценовой защите и частично исполненных рыночных ордерах. Вы можете включать или отключать соответствующие подтверждения в зависимости от ваших конкретных потребностей.





Дисклеймер: Эта информация не представляет собой инвестиционную, налоговую, юридическую, финансовую, бухгалтерскую, консультационную или любую другую соответствующую рекомендацию, а также не является рекомендацией к покупке, продаже или удерживанию каких-либо активов. MEXC обучение предлагает информацию только для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и инвестируете осторожно. Любая инвестиционная деятельность пользователей не зависит от этой платформы.



