Как проверить PNL активов



Прибыль и убытки (PNL) спотовых/фьючерсных активов является основной составляющей для каждого трейдера. В MEXC вы можете использовать функцию анализа PNL, чтобы быстро понять ситуацию с прибылью и убытками ваших активов. Конкретные шаги показаны ниже.

1.Веб-сайт

1.1 Проверка PNL спотовых активов

① Войдите на официальный сайт MEXC и нажмите [Кошелек] — [Спотовый счет].



② Нажмите [Анализ PNL].



③ На этой странице вы можете просмотреть баланс своего счета, совокупный PNL, дневной PNL, тренд капитала, портфолио и многое другое. Кроме того, вы также можете просмотреть такие данные, как 7-дневный PNL, 30-дневный PNL и т. д.



1.2 Проверка PNL фьючерсных активов

① Войдите на официальный сайт MEXC и нажмите [Кошелек] — [Фьючерсный счет].



② Нажмите [Анализ PNL].



③ На этой странице вы можете просмотреть общий капитал фьючерсного счета, совокупный PNL, дневной PNL, тенденцию капитала и многое другое. Кроме того, вы также можете просмотреть такие данные, как 7-дневный PNL, 30-дневный PNL и т. д.



2.Приложение

2.1 Проверка PNL спотовых активов

① Откройте приложение MEXC и нажмите [Кошелек].



② Нажмите на [Спот].



③ Нажмите [Анализ PNL].





④ Просматривайте капитал счета, совокупный совокупный PNL, дневной PNL, тренд капитала и другие данные.



2.2 Проверка PNL фьючерсных активов

① Откройте приложение MEXC и нажмите [Кошелек].



② Нажмите на [Фьючерсы].



③ Нажмите [Анализ PNL].



④ Просматривайте общий капитал счета, совокупный PNL, дневной PNL, тренд капитала и другие данные.







Отказ от ответственности: Эта информация не содержит рекомендаций по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим сопутствующим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или владению какими-либо активами. Обучение MEXC предоставляет информацию только для справочных целей и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и проявляйте осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за ваш выбор инвестиционной деятельности.