Как проверить изменения рынка на MEXC

Откройте и войдите на официальный сайт MEXC, затем нажмите на [Рынок] в верхней навигационной панели.









На странице "Рынки" нажмите [Рынок].









Вы можете отфильтровать информацию об изменениях на рынке токенов, которую хотите найти, на основе таких условий, как время или условия срабатывания на спотовом или фьючерсном рынке. Вы также можете использовать поисковую строку в правой части раздела "Рынок" для поиска токена и просмотра соответствующей информации об изменениях на рынке токенов.





Выберите [Фьючерсный рынок] или [Спотовый рынок] для отображения всей информации об изменениях на текущем фьючерсном или спотовом рынке.





Выбрав дату начала и дату окончания, можно найти информацию об изменениях на фьючерсном и спотовом рынках за определенный период.





Условия срабатывания включают "Изменения на рынке", "Прорыв", "Историческая цена" и "Большая покупка и продажа". Вы можете выбрать различные условия для просмотра соответствующей информации об изменениях на фьючерсном и спотовом рынках.









Если вы хотите просматривать информацию о рыночных изменениях только по конкретным токенам, вы можете сначала добавить их в список избранных. Затем нажмите кнопку [Избранное] рядом с [Все], и вы сможете просмотреть информацию о рыночных изменениях для этих конкретных токенов.









На сайте в области отображения токенов в правой части страницы спот-трейдинга или в выпадающих опциях токенов в левой части страницы фьючерсной торговли найдите токен, который вы хотите добавить, и нажмите на символ [☆], чтобы добавить его в Избранное.









В приложении нажмите [Рынки], а затем выберите [Избранные]. В разделах "Спот" и "Фьючерсы" нажмите на [Добавить в избранное] соответственно. Найдите нужный токен и нажмите символ [☆], чтобы добавить его в избранное.









Поддерживается поиск информации об изменениях на рынке с несколькими условиями одновременно. Как показано на рисунке ниже, в период с 1 по 18 октября среди спотовых токенов в Избранном изменениям, связанным с большими ордерами на покупку/продажу, подверглись такие токены, как ETH, MX и DOGE . Также отображается информация о конкретных покупках и продажах.









Если вы хотите обменять токен, который вы наблюдаете при изменении рынка, нажмите кнопку [Торговля] в правой части, и вы будете перенаправлены на соответствующую торговую страницу, где вы можете непосредственно выставить свои ордера.





MEXC предоставляет данные об изменениях на рынке, чтобы помочь вам быстро понять текущее торговое поведение рынка, что поможет вам принимать инвестиционные решения на основе данных.





