Как изменить адрес электронной почты, привязанный к вашей учетной записи MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
0m
#Базовый#Новички

Чтобы обеспечить безопасность учетных записей пользователей, платформа MEXC предоставляет механизм двухфакторной аутентификации, требующей от пользователей привязать к своей учетной записи как минимум два метода проверки безопасности, включая номер мобильного телефона, адрес электронной почты и Google аутентификатор.

В этой статье мы покажем вам, как изменить адрес электронной почты привязанный к вашей учетной записи MEXC. Если вы хотите узнать, как изменить Google аутентификатор привязанный к вашей учетной записи, вы можете обратиться к руководству «Как перенести Google аутентификатор для MEXC на новый мобильный телефон». 

Веб-сайт


Откройте и войдите на официальный сайт MEXC. В правом верхнем углу главной страницы нажмите на значок пользователя и выберите [Безопасность].


На странице Безопасности нажмите [Изменить] справа от "Подтверждение по эл. почте".


Введите новый адрес электронной почты и код подтверждения. Затем введите код подтверждения для старого адреса электронной почты и код Google аутентификатор/код подтверждения по SMS.

После заполнения нажмите [Подтвердить], чтобы завершить изменение адреса электронной почты.


Вы можете вернуться на страницу Безопасности и увидите, что привязанный адрес электронной почты изменен.

Обратите внимание, что в течение 24 часов после изменения привязанного адреса электронной почты вывод средств и вывод фиата запрещен.


Приложение


В этом руководстве по процессу работы приложения объясняется на примере телефона iOS. Действия для телефонов Android точно такие же.

На главной странице приложения MEXC коснитесь значка пользователя в верхнем левом углу и выберите [Безопасность]. На странице Безопасности нажмите [Электронная почта], чтобы перейти на страницу изменения адреса электронной почты.

Введите новый адрес электронной почты и код подтверждения. Затем введите код подтверждения для старого адреса электронной почты и код Google аутентификатор/код подтверждения по SMS. Нажмите [Подтвердить], чтобы завершить изменение адреса электронной почты.


Вы можете нажать на значок пользователя в верхнем левом углу главной страницы, чтобы перейти на страницу профиля, где вы сможете проверить новый адрес электронной почты после изменения.


Обратите внимание, что в течение 24 часов после изменения привязанного адреса электронной почты вывод средств и вывод фиата запрещен.


Изменения электронной почты обычно производятся, когда первоначальная электронная почта пользователя больше не используется или была взломана и стала непригодной для использования. Если ваша электронная почта была взломана, пожалуйста, как можно скорее измените привязанный к ней адрес, чтобы обеспечить безопасность вашей учетной записи MEXC и защитить ваши личные активы.

