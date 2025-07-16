



Чтобы обеспечить безопасность учетных записей пользователей, платформа MEXC предоставляет механизм двухфакторной аутентификации, требующей от пользователей привязать к своей учетной записи как минимум два метода проверки безопасности, включая номер мобильного телефона, адрес электронной почты и Google аутентификатор.





В этой статье мы покажем вам, как изменить адрес электронной почты привязанный к вашей учетной записи MEXC. Если вы хотите узнать, как изменить Google аутентификатор привязанный к вашей учетной записи, вы можете обратиться к руководству « Как перенести Google аутентификатор для MEXC на новый мобильный телефон ».









Откройте и войдите на официальный сайт MEXC. В правом верхнем углу главной страницы нажмите на значок пользователя и выберите [Безопасность].





На странице Безопасности нажмите [Изменить] справа от "Подтверждение по эл. почте".









Введите новый адрес электронной почты и код подтверждения. Затем введите код подтверждения для старого адреса электронной почты и код Google аутентификатор/код подтверждения по SMS.





После заполнения нажмите [Подтвердить], чтобы завершить изменение адреса электронной почты.









Вы можете вернуться на страницу Безопасности и увидите, что привязанный адрес электронной почты изменен.





Обратите внимание, что в течение 24 часов после изменения привязанного адреса электронной почты вывод средств и вывод фиата запрещен.













В этом руководстве по процессу работы приложения объясняется на примере телефона iOS. Действия для телефонов Android точно такие же.





На главной странице приложения MEXC коснитесь значка пользователя в верхнем левом углу и выберите [Безопасность]. На странице Безопасности нажмите [Электронная почта], чтобы перейти на страницу изменения адреса электронной почты.





Введите новый адрес электронной почты и код подтверждения. Затем введите код подтверждения для старого адреса электронной почты и код Google аутентификатор/код подтверждения по SMS. Нажмите [Подтвердить], чтобы завершить изменение адреса электронной почты.









Вы можете нажать на значок пользователя в верхнем левом углу главной страницы, чтобы перейти на страницу профиля, где вы сможете проверить новый адрес электронной почты после изменения.









Обратите внимание, что в течение 24 часов после изменения привязанного адреса электронной почты вывод средств и вывод фиата запрещен.



