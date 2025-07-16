Трейдерам часто приходится внимательно следить за изменением цен на различные токены. Помимо добавления понравившихся токенов в список избранного, вы можете добавить виджеты на экран своего мобильногоТрейдерам часто приходится внимательно следить за изменением цен на различные токены. Помимо добавления понравившихся токенов в список избранного, вы можете добавить виджеты на экран своего мобильного
Как добавить виджеты MEXC на экран мобильного телефона

0m
Трейдерам часто приходится внимательно следить за изменением цен на различные токены. Помимо добавления понравившихся токенов в список избранного, вы можете добавить виджеты на экран своего мобильного телефона для быстрого и удобного доступа к текущим ценам интересующих вас токенов.

1. iOS


1.1 Как настроить отображение токенов


Откройте приложение MEXC и нажмите на [Рынки] в нижней части главной страницы.


Нажмите кнопку в правом верхнем углу рядом со строкой поиска.


Нажмите на [Торговые пары].


Нажмите [Добавить новое], чтобы выбрать торговые пары, которые вы хотите отобразить на экране своего мобильного телефона. В данном примере в качестве отображаемых токенов выбраны MX, BTC, ARB и OP.

Кнопка [⤒], расположенная справа от токена, обозначает функцию быстрого закрепления. Например, если вы хотите поместить токен OP в первый ряд, нажмите кнопку [⤒] в том же ряду, что и OP, чтобы переместить его в верхний ряд.

Кнопка [=], расположенная справа от токена, представляет собой функцию перетаскивания. Например, если необходимо поместить токен MX после ARB, удерживайте кнопку [=] в той же строке, что и MX, и перетащите его в нужное место.


1.2 Как добавить виджеты на экран мобильного телефона


Проведите пальцем по экрану мобильного телефона до последней страницы, нажмите [Изменить] и выберите [Настроить]. Затем нажмите кнопку [+] рядом с "MEXC" в списке виджетов.


Виджет MEXC теперь добавлен на ваш экран. Нажмите кнопку [>] в правом верхнем углу виджета для просмотра в реальном времени цен на все добавленные вами токены.


2. Android


2.1 Как настроить отображение токенов


Откройте приложение MEXC и нажмите на [Рынки] в нижней части главной страницы.


Нажмите кнопку в правом верхнем углу рядом со строкой поиска.


Нажмите на [Отображение элементов].


Нажмите кнопку [Добавить новое], чтобы выбрать торговые пары, которые вы хотите отобразить на экране своего мобильного телефона. Аналогично, в данном примере в качестве отображаемых токенов мы выбираем MX, BTC, ARB и OP.


2.2 Как добавить виджеты на экран мобильного телефона


После добавления токенов, которые необходимо отобразить, вернитесь на страницу настроек "Плавающие окна", включите опцию "Плавающие окна", и выбранные токены будут отображаться.

Вы можете регулировать яркость отображения виджета на экране, изменяя процентное соотношение в пункте "Прозрачность плавающей панели" в зависимости от конкретных настроек экрана.


Чтобы скрыть плавающее окно, нажмите кнопку в левом верхнем углу виджета. Чтобы свернуть плавающее окно, нажмите кнопку в правом верхнем углу виджета.


На этом этапе вы успешно добавили виджеты MEXC и можете в любой момент посмотреть на экране своего мобильного телефона цены на добавленные вами токены в режиме реального времени.

