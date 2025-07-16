Как добавить виджеты MEXC на экран мобильного телефона





Трейдерам часто приходится внимательно следить за изменением цен на различные токены. Помимо добавления понравившихся токенов в список избранного, вы можете добавить виджеты на экран своего мобильного телефона для быстрого и удобного доступа к текущим ценам интересующих вас токенов.













Откройте приложение MEXC и нажмите на [Рынки] в нижней части главной страницы.









Нажмите кнопку в правом верхнем углу рядом со строкой поиска.









Нажмите на [Торговые пары].









Нажмите [Добавить новое], чтобы выбрать торговые пары, которые вы хотите отобразить на экране своего мобильного телефона. В данном примере в качестве отображаемых токенов выбраны MX, BTC, ARB и OP.





Кнопка [⤒], расположенная справа от токена, обозначает функцию быстрого закрепления. Например, если вы хотите поместить токен OP в первый ряд, нажмите кнопку [⤒] в том же ряду, что и OP, чтобы переместить его в верхний ряд.





Кнопка [=], расположенная справа от токена, представляет собой функцию перетаскивания. Например, если необходимо поместить токен MX после ARB, удерживайте кнопку [=] в той же строке, что и MX, и перетащите его в нужное место.













Проведите пальцем по экрану мобильного телефона до последней страницы, нажмите [Изменить] и выберите [Настроить]. Затем нажмите кнопку [+] рядом с "MEXC" в списке виджетов.









Виджет MEXC теперь добавлен на ваш экран. Нажмите кнопку [>] в правом верхнем углу виджета для просмотра в реальном времени цен на все добавленные вами токены.

















Откройте приложение MEXC и нажмите на [Рынки] в нижней части главной страницы.









Нажмите кнопку в правом верхнем углу рядом со строкой поиска.









Нажмите на [Отображение элементов].









Нажмите кнопку [Добавить новое], чтобы выбрать торговые пары, которые вы хотите отобразить на экране своего мобильного телефона. Аналогично, в данном примере в качестве отображаемых токенов мы выбираем MX, BTC, ARB и OP.













После добавления токенов, которые необходимо отобразить, вернитесь на страницу настроек "Плавающие окна", включите опцию "Плавающие окна", и выбранные токены будут отображаться.





Вы можете регулировать яркость отображения виджета на экране, изменяя процентное соотношение в пункте "Прозрачность плавающей панели" в зависимости от конкретных настроек экрана.









Чтобы скрыть плавающее окно, нажмите кнопку в левом верхнем углу виджета. Чтобы свернуть плавающее окно, нажмите кнопку в правом верхнем углу виджета.







