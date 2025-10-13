FAQ по фьючерсной торговле









Бессрочные фьючерсы – это тип деривативных контрактов, который отличается от традиционных фьючерсных или опционных контрактов тем, что не имеет фиксированной даты истечения. Это позволяет трейдерам удерживать позиции неограниченное время, пока они не закроют их вручную или не будут принудительно ликвидированы. Бессрочные фьючерсы позволяют трейдерам входить или выходить из рынка в любое время. В криптовалютном трейдинге бессрочные фьючерсы являются популярным методом торговли.





Бессрочные фьючерсы обладают большей гибкостью, позволяя трейдерам вести торговлю с использованием кредитного плеча и входить или выходить из рынка в любое время. Вы можете прочитать статью « Что такое торговля фьючерсами », если хотите узнать больше об основах фьючерсной торговли.









Трейдеры, торгующие на споте, владеют базовым активом, в то время как фьючерсные трейдеры торгуют фьючерсами, которые представляют собой стоимость конкретной криптовалюты. Это наиболее фундаментальное различие между ними. Если вы хотите узнать больше о различиях между ними, прочитайте статью « Спотовая торговля vs торговля фьючерсами » для более глубокого понимания.









На платформе MEXC размер комиссии за торговлю фьючерсами для мейкера составляет 0%, а для тейкера – 0,02%. Актуальную информацию о ставках комиссий на платформе MEXC вы также можете найти на странице ставок комиссий на официальном веб-сайте MEXC.









Бессрочные фьючерсы MEXC предлагают регулируемое кредитное плечо от 1x до 500x, причем множитель кредитного плеча зависит от фьючерса.









Если взять в качестве примера веб-сайт, то на странице торговли фьючерсами MEXC можно настроить режим маржи (изолированная или кросс) и множитель кредитного плеча. Выберите тип ордера, например рыночный, введите количество, а затем нажмите [Открыть Лонг] или [Открыть Шорт]. Если пользователь точно предскажет движение цены, он получит прибыль, в противном случае он понесет убытки.





На одном и том же фьючерсном рынке, если вы используете режим хеджирования, вы можете одновременно удерживать лонг и шорт позиции. Однако в одностороннем режиме вы не можете одновременно удерживать лонг и шорт позиции. Для получения подробной информации об одностороннем режиме и режиме хеджирования вы можете прочитать « Разница между односторонним режимом и режимом хеджирования ».













В настоящее время торговля фьючерсами MEXC поддерживает пять типов ордеров: лимитные, рыночные, триггерные, трейлинг-стоп ордера и ордера «только размещение». Подробную информацию об этих типах ордеров вы можете прочитать в разделе « Размещение различных типов фьючерсных ордеров ».









Нереализованный PNL рассчитывается на основе справедливых цен и не включает комиссии, ставки финансирования и т. д.; они приводятся только для справки. Реализованный PNL, с другой стороны, рассчитывается на основе фактической цены исполнения, за вычетом комиссий, ставок финансирования и других расходов. Таким образом, существует разница между нереализованным и реализованным PNL.









Разница между бессрочными и традиционными фьючерсами заключается в том, что у бессрочных фьючерсов нет даты истечения срока действия. Поэтому трейдеры могут удерживать позиции неограниченное время, если только они не будут ликвидированы. Чтобы рыночная цена бессрочных фьючерсов не отклонялась от спотовой цены, необходим механизм, привязывающий цену бессрочных фьючерсов к спотовой цене. Именно здесь вступает в игру механизм ставки финансирования.





Основная цель ставки финансирования – позволить рынку саморегулироваться путем периодического обмена стоимостью финансирования между лонг и шорт позициями, тем самым привязывая цену бессрочного фьючерсного рынка к спотовой цене. MEXC не взимает комиссию за финансирование с пользователей; вместо этого комиссия за финансирование взимается между пользователями, удерживающими позиции.





Обычно бессрочные фьючерсы MEXC производят расчеты по ставкам финансирования каждые 8 часов, в 03:00 (МСК), 11:00 (МСК) и 19:00 (МСК). Более подробную информацию о корректировке периодичности расчетов по ставкам финансирования вы можете найти в разделе [ Объявления о фьючерсах ] в [Новости и объявления].





Если вы хотите узнать больше о ставках финансирования, прочитайте статью « Разъяснение ставки финансирования ».













Форвардный контракт (фьючерсы USDT-M)

Лонг позиция = (Цена закрытия - Средняя цена входа) * Количество удерживаемых позиций * Размер фьючерса

Шорт позиция = (Средняя цена входа - Цена закрытия) * Количество удерживаемых позиций * Размер фьючерса





Обратный контракт (фьючерсы Coin-M)

Лонг позиция = (1 / Средняя цена входа - 1 / Средняя цена закрытия) * Количество удерживаемых позиций * Размер фьючерса

Шорт позиция = (1 / Средняя цена выхода - 1 / Средняя цена входа) * Количество удерживаемых позиций * Размер фьючерса









Форвардный контракт (фьючерсы USDT-M)

Лонг позиция = (Справедливая цена - Средняя цена входа) * Количество удерживаемых позиций * Размер фьючерса

Шорт позиция = (Средняя цена входа - Справедливая цена) * Количество удерживаемых позиций * Размер фьючерса





Обратный контракт (фьючерсы Coin-M)

Лонг позиция = (1 / Средняя цена входа - 1 / Справедливая цена) * Количество удерживаемых позиций * Размер фьючерса

Шорт позиция = (1 / Справедливая цена - 1/ Средняя цена входа) * Количество удерживаемых позиций * Размер фьючерса









Условие ликвидации: Маржа позиции + нереализованный PNL ≤ Поддерживающая маржа, произойдет ликвидация.





Лонг позиция: Цена ликвидации = (Поддерживающая маржа - Маржа позиции + Средняя цена входа * Количество * Размер фьючерса) / (Количество * Размер фьючерса)

Шорт позиция: Цена ликвидации = (Средняя цена входа * Количество * Размер фьючерса - Поддерживающая маржа + Маржа позиции) / (Количество х Размер фьючерса)









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.