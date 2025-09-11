Предотвращение мошенничества 101: Как распознать и избежать распространенных рисков, связанных с криптовалютами





В индустрии криптовалют большинство значительных инцидентов, касающихся безопасности, и связанные с ними финансовые потери являются следствием не технических уязвимостей, а предотвратимых мошеннических действий. В данной статье освещаются наиболее распространенные риски безопасности и предоставляются знания, необходимые для выявления потенциальных угроз, а также практические стратегии для эффективной защиты своих активов.









Даже если вы уже владеете криптоактивами и храните их в блокчейн-кошельке, риски остаются. Эти риски можно разделить на внутренние риски, которые возникают из-за проблем внутри самого проекта, таких как манипуляции со стороны команды или недостатки контракта, и внешние риски, такие как хакерские атаки. Примечательно, что внутренние недостатки иногда могут усиливать внешние риски. Например, уязвимость контракта может быть использована хакерами. Без надлежащих мер предосторожности эти риски могут привести к внезапной и полной потере средств.









Во многих токенах или протокольных смарт-контрактах критические параметры или логика все еще могут быть изменены «владельцем», «мультиподписью» или «администратором». Эти разрешения изначально предназначены для обслуживания контрактов (например, исправления ошибок). Однако в случае злоупотребления команда может изменить правила торговли, вывести ликвидность, выпустить неограниченное количество токенов или повысить налоговые ставки. Такие действия могут манипулировать стоимостью активов, быстро обесценить активы или даже полностью их уничтожить.





Как защитить себя





A. Должная осмотрительность перед инвестированием: Внимательно изучите смарт-контракт, прежде чем вкладывать средства. Обратите особое внимание на следующее.





Возможность обновления: Если контракт может быть обновлен, команда может изменить код в любое время, что создает неопределенность.

Право собственности и управление: Проверьте, было ли право собственности отказано или передано сообществу.

Временная блокировка: Убедитесь, что любые изменения требуют задержки (например, не менее 24 часов), давая сообществу время для реагирования.

Безопасность пула ликвидности (LP): Убедитесь, что LP имеет временную блокировку, предотвращающую произвольные снятия средств, проверьте, были ли токены LP сожжены или находятся на хранении у надежного хранителя.





B. Постоянный мониторинг





Во время удержания актива периодически проверяйте изменения разрешений по контракту и подпишитесь на уведомления об обновлениях или передаче полномочий. Например, используйте DefiLlama для отслеживания ликвидности протокола и TVL (общей заблокированной стоимости). Аналогичным образом, пользователи могут устанавливать оповещения об изменениях в пуле LP, корректировках налоговых ставок или значимых событиях в сфере управления.









Хакерские атаки происходят, когда внешние злоумышленники используют уязвимости смарт-контрактов, утечку приватных ключей, перехват фронтенда или неправильно настроенные разрешения для кражи средств, минтинга токенов или манипулирования ценами. В отличие от внутренних рисков, эти атаки обычно исходят от третьих лиц, использующих технические слабости, что часто приводит к краже активов пользователей или полному краху проекта. Хотя внешние риски сложнее контролировать, существуют способы снизить их воздействие.





Как защитить себя





Обнаружение аномалий

Отслеживайте основные адреса протокола и TVL в режиме реального времени с помощью таких дашбордов, как DefiLlama , и настраивайте оповещения.

Используйте инструменты искусственного интеллекта для сканирования официальных каналов Discord, Telegram или X (Twitter) проекта на наличие таких ключевых слов, как «эксплойт», «взлом» или «проблема».





Стратегии предотвращения:

Регулярно проверяйте адреса, которые взаимодействуют с вашими контрактами, чтобы убедиться в отсутствии несанкционированной деятельности.

Разделяйте средства на более мелкие суммы и храните их в разных кошельках или на разных платформах, чтобы снизить риск полной потери.

Храните крупные суммы в аппаратных кошельках и избегайте хранения всех активов в DEX в долгосрочной перспективе.

Проверяйте аудиторские отчеты от авторитетных сторонних компаний (например, Certik, SlowMist) и используйте ИИ для интерпретации ключевых выводов, чтобы лучше понимать риски и безопасность контрактов.









Фишинг является одной из наиболее распространенных угроз кибербезопасности в сфере криптовалют. Эти атаки являются весьма коварными и целенаправленными, при этом злоумышленники часто маскируются под официальные сообщения, чтобы обманом заставить пользователей переходить по вредоносным ссылкам, подписывать транзакции или переводить средства, что в конечном итоге приводит к потере активов. Выработав надежные привычки в области безопасности, пользователи могут эффективно избегать фишинговых атак:





Безопасный доступ: Всегда вручную вводите официальный домен при посещении веб-сайтов и избегайте переходов по внешним ссылкам.





Осторожное взаимодействие: Сначала используйте кошелек с небольшим балансом или кошелек только для чтения для тестовых взаимодействий и переходите к основному кошельку только после подтверждения безопасности.





Защита приватного ключа: Никогда не делитесь своей сид-фразой или приватным ключом. После предоставления разрешений немедленно используйте такие инструменты, как Revoke.cash, для проверки и отзыва ненужных разрешений.





Перекрестная проверка: Проверяйте информацию через официальные каналы (например, Twitter, Discord или официальные объявления).





Сохранение доказательств: Если вы заметили подозрительную активность, сделайте скриншоты и запишите хэши транзакций. Отправьте их на такие платформы, как ScamSniffer или Google Safe Browsing.









1) Поддельные электронные письма Службы поддержки клиентов

Поддельные электронные письма часто выдают себя за биржи или команды проектов, утверждая, что аккаунты являются ненормальными и требуют немедленной проверки. Типичные тактики включают сообщения о «срочных обновлениях» или «замораживании аккаунтов». Если пользователи следуют инструкциям, приведенным в электронном письме, например, нажимают на вредоносные ссылки, загружают вредоносное ПО, предоставляют приватные ключи или подписывают транзакции, их кошельки лишаются средств. Эти атаки используют срочность и панику, чтобы снизить бдительность пользователей, и часто используются в целевых мошенничествах против аккаунтов с большими суммами.





Стратегии предотвращения:

Используйте инструменты искусственного интеллекта с большой языковой моделью (LLM) для анализа содержания сообщений и выявления языковых шаблонов, предназначенных для создания ощущения срочности.

Проверяйте заголовок электронного письма на наличие результатов аутентификации SPF/DKIM; неудачная проверка является серьезным сигналом тревоги.

Используйте инструменты на базе искусственного интеллекта для сканирования вложений на наличие потенциальных рисков.

Как пользователь, избегайте прямых кликов по содержимому электронного письма и включите антифишинговые коды (такие как антифишинговый код MEXC) для проверки подлинности электронного письма.





2) Поддельные ссылки

Поддельные ссылки часто появляются в рекламе поисковых систем, группах социальных сетей или ответах X (Twitter), где они маскируются под легитимные DApp, кошельки или платформы обмена. Их цель – обманом заставить пользователей подключить кошельки, подписать транзакции или загрузить вредоносное программное обеспечение. Эти ссылки часто скрываются в сокращенных URL-адресах или QR-кодах, и после активации могут привести к злоупотреблению разрешениями или взлому устройства, что позволяет злоумышленникам украсть активы или установить бэкдоры.





Стратегии предотвращения:

Используйте инструменты искусственного интеллекта для анализа кода веб-страницы на наличие запутывающих хуков или функций с высоким уровнем риска.

Как пользователь, всегда тестируйте с помощью вторичного кошелька, прежде чем использовать основной кошелек. Если вы случайно авторизовали основной кошелек, немедленно отмените разрешения и переведите активы на новый адрес.

Сообщайте о вредоносных доменах в Cloudflare или соответствующие социальные платформы, чтобы снизить риск для всего сообщества.





3) Поддельные события

Злоумышленники могут подделывать официально выглядящие события, такие как получение аирдропа, лотереи для белого списка или возможности стейкинга, рекламирующие нереалистично высокую доходность, чтобы заманить пользователей подключить кошельки или перевести токены. Эти схемы эксплуатируют жадность пользователей и могут привести к значительным потерям активов.





Стратегии предотвращения:

Используйте ИИ, чтобы проверить, содержат ли функции контракта элементы высокого риска (например, разрешения на неограниченный минтинг).

Как пользователь, отказывайтесь от любых запросов на авансовые депозиты или плату за активацию.

Используйте инструменты только для чтения, такие как DeBank, чтобы проверить право на получение снэпшота, вместо того, чтобы тестировать его напрямую с помощью вашего основного кошелька.









Эти схемы нацелены на розничных инвесторов, стремящихся к «высокой доходности без риска», и часто представляются как «финансовые продукты с высокими процентами» или «безопасный арбитраж». Для укрепления доверия и привлечения новых участников используются преувеличенные маркетинговые заявления, подкрепленные поддельными скриншотами выплат, распространяемыми в онлайн-сообществах. Чтобы еще больше укрепить доверие, мошенники могут сначала выполнять небольшие выплаты, побуждая жертв увеличить свои инвестиции после первых прибылей. Мошенничество становится очевидным только тогда, когда попытки вывода средств заканчиваются неудачей, и жертвы обнаруживают, что их средства недоступны. В большинстве случаев возврат основной суммы практически невозможен, и ожидаемым результатом является полная финансовая потеря.





Стратегии предотвращения:

Остерегайтесь заманчивых обещаний. Скептически относитесь к любым инвестиционным проектам, рекламирующим «гарантированную высокую доходность» или «безубыточную прибыль», и тщательно рассчитывайте предполагаемую годовую доходность.

Проводите тестирование с небольшими суммами и диверсифицируйте. Всегда начинайте с небольших пробных инвестиций, пока не убедитесь в их надежности. Избегайте вложения крупных сумм или рискованного вложения всех средств в один проект. Диверсифицируйте по нескольким платформам или активам, чтобы снизить общий риск.

Используйте интеллектуальные инструменты. Используйте онлайн-поиск, чтобы проверить надежность проекта и отзывы пользователей. Агрегаторы на базе искусственного интеллекта также могут помочь выявить ранние предупреждающие сигналы.









Эти риски обычно возникают в результате прямых атак на кошельки пользователей. Типичные сценарии включают:

Вредоносное ПО или поддельные приложения: Пользователи могут неосознанно установить программное обеспечение, содержащее трояны, перейти по вредоносным ссылкам или ввести свою сид-фразу в мошеннические приложения кошелька. В таких случаях приватные ключи могут быть незаметно взломаны, что позволит злоумышленникам отслеживать кошелек и переводить значительные активы в подходящий момент.

Подозрительные депозиты токенов: Пользователи могут неожиданно получать токены из неизвестных источников. Часто это называется атакой «отравления токенами», когда мошенники отправляют аирдропом мошеннические токены, чтобы втянуть пользователей во взаимодействие с ними. Попытка обменять или продать эти токены обычно перенаправляет пользователя на фишинговый веб-сайт, который требует вредоносной авторизации, что может привести к полной потере активов.





Основные причины аномальных переводов





Взлом приватных ключей или сид-фраз: Самая прямая и опасная причина, часто возникающая в результате кражи вредоносным ПО, фишинговых веб-сайтов или хранения учетных данных в небезопасных средах, таких как облачные сервисы или аккаунты электронной почты.





Злонамеренные подтверждения контрактов: Злоумышленники могут использовать уязвимости или предыдущие разрешения пользователей для выполнения несанкционированных переводов. Например, не прошедший аудит контракт может содержать скрытые бэкдоры, позволяющие выводить средства, или предыдущее разрешение на мошенническом DApp может быть отслежено и использовано в любое время.





Отравление адресов: Злоумышленники создают поддельные адреса, которые имитируют легитимные, совпадая с первыми и последними символами, а затем отправляют с этих адресов небольшие символические переводы. Когда пользователи позже копируют запись о прошлой транзакции для осуществления перевода, они могут нечаянно выбрать мошеннический адрес, отправив средства напрямую злоумышленнику.





Стратегии предотвращения:

Повышайте безопасность приватных ключей: Никогда не храните и не вводите приватные ключи или сид-фразы в онлайн-среде. Используйте аппаратные кошельки или кошельки с мультиподписью, чтобы приватные ключи оставались изолированными на физических устройствах. Избегайте ввода конфиденциальной информации в непроверенные приложения или веб-сайты.

Регулярно отменяйте разрешения: Установите порядок проверки одобрений контрактов кошелька и незамедлительно отменяйте ненужные или подозрительные разрешения, чтобы минимизировать долгосрочные риски.

Осторожно обращайтесь с неизвестными токенами: Если в вашем кошельке появляются необычно дорогие или подозрительные токены, не пытайтесь с ними взаимодействовать. Часто это мошеннические токены. Правильным решением будет скрыть их или удалить их записи из интерфейса кошелька.

Используйте инструменты безопасности на базе искусственного интеллекта: Используйте инструменты безопасности кошельков на базе искусственного интеллекта, разработанные авторитетными командами специалистов по безопасности, для сканирования сред кошельков и запросов на транзакции, что поможет выявить и снизить потенциальные риски.









Помимо угроз, связанных с переводами ончейн, розничные инвесторы также сталкиваются со значительными рисками для безопасности своих аккаунтов при использовании бирж. Хакеры часто используют фишинговые схемы, вредоносные расширения браузеров или поддельные мобильные приложения для перехвата учетных данных и обхода средств безопасности, что позволяет им осуществлять несанкционированные выводы средств. Типичные сценарии включают:





Фишинг через SMS или электронную почту: Злоумышленники выдают себя за официальных представителей биржи, отправляя пользователям предупреждения о безопасности или рекламные сообщения, которые направляют их на поддельные страницы входа в систему. Жертвы могут быть обмануты и ввести учетные данные, коды аутентификации или другую конфиденциальную информацию (например, «На вашем аккаунте зафиксирована аномальная активность при входе в систему, пожалуйста, немедленно подтвердите свою личность»).





Вредоносные плагины и поддельные приложения: Мошеннические расширения браузера или мобильные приложения маскируются под торговые инструменты. Как только пользователи авторизуют, вредоносное ПО незаметно передает учетные данные или манипулирует активностью аккаунта в фоновом режиме.





Использование общественных сетей: Вход в аккаунты через незащищенные сети Wi-Fi подвергает конфиденциальную информацию риску перехвата посредством атак «человек посередине».





Стратегии предотвращения:

Включите многофакторную аутентификацию: Всегда защищайте аккаунты биржи с помощью Google Authenticator или более надежных аппаратных динамических ключей. Не полагайтесь исключительно на SMS-верификацию, которая уязвима для взлома.

Избегайте повторного использования паролей: Соблюдайте правила безопасности, не используя одни и те же пароли на разных платформах. Используйте менеджер паролей для генерации и хранения надежных случайных паролей.

Ограничение доступа по IP-адресу: Привяжите аккаунты к доверенным устройствам и знакомым IP-адресам и отключите вход с неизвестных IP-адресов.

Контролируйте активность аккаунта: Включите оповещения о входе в систему и уведомления об изменении устройства. Если обнаружена необычная активность, такая как вход в систему из незнакомых мест или повторяющиеся неудачные попытки входа, немедленно измените пароль и свяжитесь с биржей, чтобы заблокировать свой аккаунт.





Криптовалютный рынок предлагает огромные возможности, но в равной степени изобилует мошенничеством и ловушками. Единственной эффективной защитой является бдительность. Не поддавайтесь обещаниям необычайных прибылей, отвергайте нереалистичные заявления и последовательно применяйте строгие меры безопасности. Понимая распространенные сценарии мошенничества, описанные в этом руководстве, и предпочитая проверку слепому доверию, инвесторы могут значительно снизить риск стать жертвой мошенников и лучше защитить свои активы.