Fragmetric (FRAG): модульная инфраструктура для управления активами и рестейкинга на Solana

16 июля 2025 г.MEXC
Поскольку управление ончейн-активами и рестейкинг становятся все более важными составляющими экосистемы DeFi, Fragmetric разрабатывает высокомодульное и легко комбинируемое решение для сети Solana. Благодаря внедрению стандарта активов FRAG-22 и модели ликвидного стейкинга с несколькими активами Fragmetric предлагает унифицированный подход к стейкингу и эффективный механизм распределения доходности, создавая более безопасную и гибкую инфраструктуру для совместного использования активов, адаптированную как для пользователей, так и для разработчиков.

1. Что такое Fragmetric?


Fragmetric – это модульный протокол управления активами, построенный на сети Solana. Его миссия – обеспечить единую обработку ликвидности, агрегацию вознаграждений и модульную поддержку управления для различных типов стейкинговых активов, включая SOL и ведущие токены ликвидного стейкинга (LST).

Протокол состоит из двух ключевых компонентов:

FRAG-22 Standard: система управления активами, основанная на Solana Token Extensions, позволяющая осуществлять мультиактивное отображение и модульное управление.
Frag Assets (например, fragSOL, fragJTO): представительные токены, получаемые пользователями при депозите активов для стейкинга. Эти токены являются ликвидными, компонируемыми и поддерживают автоматическое перераспределение доходности.

Благодаря стандартизированной структуре активов и автоматизированной модели вознаграждений Fragmetric стремится повысить эффективность использования капитала при стейкинге, снизить операционную сложность и обеспечить базовую инфраструктуру для следующего поколения сотрудничества в области активов в DeFi.

2. Механизм работы продукта Fragmetric и основные функции


2.1 Поддержка нескольких типов активов для стейкинга

Пользователи могут вносить депозит различных активов в Fragmetric, включая SOL (нативный токен) и ряд LST (таких как JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO и другие).

После внесения депозита пользователи получают соответствующие frag-активы (например, fragSOL), которые представляют их заложенные позиции. Эти фраг-активы являются ликвидными и могут использоваться в протоколах DeFi для торговли, дополнительного стейкинга или других видов деятельности, приносящих доход.

2.2 Диверсифицированные источники дохода

Объединяя несколько источников дохода, фрагментированные активы предлагают держателям возможность получения сложной прибыли, в основном за счет:

Вознаграждения валидатора PoS: традиционные вознаграждения за стейкинг блоков
Доход MEV (максимальная извлекаемая стоимость): интеграция с возможностями MEV через сеть Jito
Модульные стимулы сетевых услуг (AVS): вознаграждения за участие в децентрализованных услугах, таких как Switchboard (оракул) и Ping Network (инфраструктура нодов)

2.3 Стандарт модульных активов FRAG-22

FRAG-22 – это стандарт нативных активов, введенный Fragmetric на Solana и созданный с использованием Token Extensions. Он предлагает следующие ключевые функции:

Унифицированное представление активов: отображает различные стейкинговые активы в frag-активы, упрощая управление портфелем и интеграцию
Программируемые управляющие модули: обеспечивают динамическое управление переводами, вознаграждениями и параметрами с помощью хуков переводов
Автоматизированный учет и распределение вознаграждений: устраняет несоответствия в традиционных системах вознаграждений LST, повышая точность и справедливость
Готовность к DeFi-композиции: стандартизированные модели активов улучшают совместимость и интеграцию с DeFi-протоколами

2.4 Архитектура безопасности и аудиты

Все критически важные компоненты Fragmetric прошли аудит и официальную проверку со стороны Certora и Quantstamp. К ним относятся система распределения вознаграждений, контроль разрешений по контрактам и инфраструктура маршрутизации активов между модулями, что обеспечивает надежную безопасность протокола и прозрачное управление активами.

3. Токеномика Fragmetric


FRAG – это нативный токен управления протоколом Fragmetric с фиксированным общим объемом предложения в 1 миллиард токенов, выпущенных по модели однократного распределения – дополнительная инфляция не планируется. Помимо своей основной роли в управлении, держатели токенов FRAG могут совершать стейкинг FRAG для участия в предложениях по протоколу и голосовании. Токен также выполняет важные стимулирующие функции в экосистеме: стейкинг FRAG дает доступ к аирдроп-баллам (F Points) и повышает вес вознаграждения. В будущем FRAG также будет использоваться для стимулирования разработчиков модулей, участников сети и интеграции новых активно валидируемых сервисов (AVS), что позиционирует токен как центральный двигатель стоимости и координации во всей системе. Обзор распределения и разблокировки токенов выглядит следующим образом:

Категория
Распределение
График вестинга
Основные участники
20%
1 год блокировки + 2 года линейного вестинга
Ранние инвесторы
22%
10% начальный выпуск, остальное – 1 год блокировки + 2 года вестинга
Фонд
13%
4 года линейного вестинга с ежеквартальным распределением
Сообщество и развитие экосистемы
30%
1/3 начальный выпуск, остальное – вестинг на 4 года
Аирдроп
15%
Выпуск по этапам; 1,8% выделяется в Сезоне 1


4. План аирдропа и статус листинга


Первое событие Fragmetric по аирдропу (Сезон 1) было завершено с помощью снэпшота, сделанного в июне 2025 года, а заявки на получение были открыты 2 июля. Токены были распределены среди активных членов сообщества, включая держателей таких активов, как fragSOL и fragJTO. Этот аирдроп не только стал важной вехой в первоначальном распределении токена FRAG, но и был направлен на поощрение широкого участия пользователей, укрепление вовлеченности сообщества и создание основы для децентрализованного управления.

В то же время токен FRAG был официально внесен в листинг 1 июля 2025 года на нескольких биржах, включая MEXC. Первоначальный объем токенов в обращении составлял примерно 202 миллиона. По мере развития протокола и углубления вовлеченности сообщества ожидается, что полезность FRAG выйдет за рамки базового управления и стейкинга и будет включать более широкий спектр стимулов экосистемы и межпротокольного сотрудничества.

5. Как купить токены FRAG на MEXC?


Fragmetric предлагает комплексное решение для эффективного использования активов, модульного управления и интеграции кросс-доходности благодаря стандарту FRAG-22 и модели рестейкинга нескольких активов. Его инновационность заключается в использовании стандартизированных и автоматизированных механизмов для достижения баланса между ликвидностью активов и совокупной доходностью. В перспективе Fragmetric стремится расширить поддержку более широкого спектра LST (токенов ликвидного стейкинга) и AVS (активно валидируемых сервисов), интегрироваться с более широкой сетью модульных разработчиков и построить совместную инфраструктуру активов, которая будет обслуживать всю экосистему Solana и мультичейн.

Как проект, сочетающий технические инновации с реальным применением, Fragmetric демонстрирует явные структурные преимущества и долгосрочный потенциал в секторе стейкингового финансирования – и заслуживает пристального внимания.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

