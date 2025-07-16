Fragmetric (FRAG): модульная инфраструктура для управления активами и рестейкинга на Solana

Поскольку управление ончейн-активами и рестейкинг становятся все более важными составляющими экосистемы DeFi, Fragmetric разрабатывает высокомодульное и легко комбинируемое решение для сети Solana. Благодаря внедрению стандарта активов FRAG-22 и модели ликвидного стейкинга с несколькими активами Fragmetric предлагает унифицированный подход к стейкингу и эффективный механизм распределения доходности, создавая более безопасную и гибкую инфраструктуру для совместного использования активов, адаптированную как для пользователей, так и для разработчиков.









Fragmetric – это модульный протокол управления активами, построенный на сети Solana. Его миссия – обеспечить единую обработку ликвидности, агрегацию вознаграждений и модульную поддержку управления для различных типов стейкинговых активов, включая SOL и ведущие токены ликвидного стейкинга (LST). – это модульный протокол управления активами, построенный на сети. Его миссия – обеспечить единую обработку ликвидности, агрегацию вознаграждений и модульную поддержку управления для различных типов стейкинговых активов, включая SOL и ведущие токены ликвидного стейкинга (LST).





Протокол состоит из двух ключевых компонентов:





FRAG-22 Standard: система управления активами, основанная на Solana Token Extensions, позволяющая осуществлять мультиактивное отображение и модульное управление.

Frag Assets (например, fragSOL, fragJTO): представительные токены, получаемые пользователями при депозите активов для стейкинга. Эти токены являются ликвидными, компонируемыми и поддерживают автоматическое перераспределение доходности.





Благодаря стандартизированной структуре активов и автоматизированной модели вознаграждений Fragmetric стремится повысить эффективность использования капитала при стейкинге, снизить операционную сложность и обеспечить базовую инфраструктуру для следующего поколения сотрудничества в области активов в DeFi.









2.1 Поддержка нескольких типов активов для стейкинга





Пользователи могут вносить депозит различных активов в Fragmetric, включая SOL (нативный токен) и ряд LST (таких как JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO и другие).





После внесения депозита пользователи получают соответствующие frag-активы (например, fragSOL), которые представляют их заложенные позиции. Эти фраг-активы являются ликвидными и могут использоваться в протоколах DeFi для торговли, дополнительного стейкинга или других видов деятельности, приносящих доход.





2.2 Диверсифицированные источники дохода





Объединяя несколько источников дохода, фрагментированные активы предлагают держателям возможность получения сложной прибыли, в основном за счет:





Вознаграждения валидатора PoS: традиционные вознаграждения за стейкинг блоков

Доход MEV (максимальная извлекаемая стоимость): интеграция с возможностями MEV через сеть Jito

Модульные стимулы сетевых услуг (AVS): вознаграждения за участие в децентрализованных услугах, таких как Switchboard (оракул) и Ping Network (инфраструктура нодов)





2.3 Стандарт модульных активов FRAG-22





FRAG-22 – это стандарт нативных активов, введенный Fragmetric на Solana и созданный с использованием Token Extensions. Он предлагает следующие ключевые функции:





Унифицированное представление активов: отображает различные стейкинговые активы в frag-активы, упрощая управление портфелем и интеграцию

Программируемые управляющие модули: обеспечивают динамическое управление переводами, вознаграждениями и параметрами с помощью хуков переводов

Автоматизированный учет и распределение вознаграждений: устраняет несоответствия в традиционных системах вознаграждений LST, повышая точность и справедливость

Готовность к DeFi-композиции: стандартизированные модели активов улучшают совместимость и интеграцию с DeFi-протоколами





2.4 Архитектура безопасности и аудиты





Все критически важные компоненты Fragmetric прошли аудит и официальную проверку со стороны Certora и Quantstamp. К ним относятся система распределения вознаграждений, контроль разрешений по контрактам и инфраструктура маршрутизации активов между модулями, что обеспечивает надежную безопасность протокола и прозрачное управление активами.









FRAG – это нативный токен управления протоколом Fragmetric с фиксированным общим объемом предложения в 1 миллиард токенов, выпущенных по модели однократного распределения – дополнительная инфляция не планируется. Помимо своей основной роли в управлении, держатели токенов FRAG могут совершать стейкинг FRAG для участия в предложениях по протоколу и голосовании. Токен также выполняет важные стимулирующие функции в экосистеме: стейкинг FRAG дает доступ к аирдроп-баллам (F Points) и повышает вес вознаграждения. В будущем FRAG также будет использоваться для стимулирования разработчиков модулей, участников сети и интеграции новых активно валидируемых сервисов (AVS), что позиционирует токен как центральный двигатель стоимости и координации во всей системе. Обзор распределения и разблокировки токенов выглядит следующим образом:





Категория Распределение График вестинга Основные участники 20% 1 год блокировки + 2 года линейного вестинга Ранние инвесторы 22% 10% начальный выпуск, остальное – 1 год блокировки + 2 года вестинга Фонд 13% 4 года линейного вестинга с ежеквартальным распределением Сообщество и развитие экосистемы 30% 1/3 начальный выпуск, остальное – вестинг на 4 года Аирдроп 15% Выпуск по этапам; 1,8% выделяется в Сезоне 1













Первое событие Fragmetric по аирдропу (Сезон 1) было завершено с помощью снэпшота, сделанного в июне 2025 года, а заявки на получение были открыты 2 июля. Токены были распределены среди активных членов сообщества, включая держателей таких активов, как fragSOL и fragJTO. Этот аирдроп не только стал важной вехой в первоначальном распределении токена FRAG, но и был направлен на поощрение широкого участия пользователей, укрепление вовлеченности сообщества и создание основы для децентрализованного управления.





В то же время токен FRAG был официально внесен в листинг 1 июля 2025 года на нескольких биржах, включая MEXC. Первоначальный объем токенов в обращении составлял примерно 202 миллиона. По мере развития протокола и углубления вовлеченности сообщества ожидается, что полезность FRAG выйдет за рамки базового управления и стейкинга и будет включать более широкий спектр стимулов экосистемы и межпротокольного сотрудничества.





Fragmetric предлагает комплексное решение для эффективного использования активов, модульного управления и интеграции кросс-доходности благодаря стандарту FRAG-22 и модели рестейкинга нескольких активов. Его инновационность заключается в использовании стандартизированных и автоматизированных механизмов для достижения баланса между ликвидностью активов и совокупной доходностью. В перспективе Fragmetric стремится расширить поддержку более широкого спектра LST (токенов ликвидного стейкинга) и AVS (активно валидируемых сервисов), интегрироваться с более широкой сетью модульных разработчиков и построить совместную инфраструктуру активов, которая будет обслуживать всю экосистему Solana и мультичейн.





Как проект, сочетающий технические инновации с реальным применением, Fragmetric демонстрирует явные структурные преимущества и долгосрочный потенциал в секторе стейкингового финансирования – и заслуживает пристального внимания.





