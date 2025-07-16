Снижение ставки ФРС: Переформирование цен на активы и исследование будущего экономики

18 сентября Федеральная резервная система США объявила о снижении целевой ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов, что привело ее к диапазону от 4,75% до 5,00%. Это стало первым снижением ставки ФРС за четыре с половиной года, причем масштаб снижения в два раза превышает обычный, что сигнализирует о значительном повороте в денежно-кредитной политике. На пресс-конференции после объявления решения председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что терпение, проявленное ФРС в течение последнего года «действительно принесло дивиденды в виде нашей уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к уровню ниже 2 процентов». Пауэлл также отметил, что значительное снижение ставки направлено на решение проблемы ослабления рынка труда, в том числе замедления роста занятости. Он добавил, что это решение демонстрирует их решимость больше не откладывать действия и является шагом большого значения. По мере вступления в силу политики по снижению ставки ожидается, что цены на активы в различных категориях будут соответствующим образом корректироваться, и инвесторам следует внимательно следить за тем, какое глубокое влияние эти изменения могут оказать на восстановление экономики и стабильность рынков.









Обзор исторического фона снижения процентных ставок Федеральной резервной системой ясно показывает, что каждое решение о снижении ставок не только отражает сигналы замедления экономики и инфляции, но также сопровождается уникальными контекстуальными факторами. Эти факторы не только влияют на сроки и масштабы снижения ставок, но и формируют общее направление и цели политики.





1984–1986: Высокий дефицит и сильный доллар

В этот период США столкнулись с двойным давлением: высоким бюджетным дефицитом и сильным долларом, что привело к сокращению экспорта и замедлению экономического роста. В ответ Федеральная резервная система приняла стратегию снижения процентных ставок для стимулирования внутреннего спроса и улучшения экономической ситуации.

1989–1992: Кризис сбережений и кредитов

Снижение процентных ставок началось в ответ на кризис сбережений и кредитов в финансовом секторе США, который сопровождался слабым экономическим ростом, ростом безработицы и снижением уровня инфляции. Федеральная резервная система стремилась уменьшить давление на финансовые рынки и способствовать экономическому восстановлению путем снижения процентных ставок.

1995–1996: Без экономических потрясений

В этот период снижения ставок, хотя экономика и переживала замедление, не произошло значительных потрясений. Политика снижения ставок эффективно поддержала «мягкую посадку» для экономики, обеспечив умеренные темпы роста.

1998: Азиатский финансовый кризис

Разразившийся Азиатский финансовый кризис создал неопределенную внешнеэкономическую обстановку. Федеральная резервная система решила снизить процентные ставки, чтобы смягчить потенциальное влияние на экономику США и восстановить доверие к рынкам.

2001-2003: Пузырь доткомов

С разрывом интернет-пузыря экономика столкнулась с потрясениями. Федеральная резервная система применяла агрессивные меры по снижению процентных ставок, направленные на восстановление доверия к рынкам и предотвращение дальнейшего экономического спада.

2007-2008: Кризис субстандартного ипотечного кредитования

В ходе этого цикла снижения ставок экономика США столкнулась с значительными рисками снижения. Быстрые действия Федеральной резервной системы по снижению ставок были направлены на предотвращение краха финансовой системы; однако последствия оказались глубокими и в конечном итоге привели к глобальному финансовому кризису.

2019: Напряженность в торговых отношениях

В условиях глобального экономического замедления и низкого давления инфляции внутри страны Федеральная резервная система вновь снизила процентные ставки, чтобы стабилизировать экономический рост и справиться с неопределенностью, вызванной торговыми напряжениями.





Эти фоновые факторы переплетены, создавая сложную картину каждого цикла снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, отражая чувствительность и дальновидность политических решений в отношении экономических условий. Анализ контекста каждого снижения ставок помогает не только понять выбор политики Федеральной резервной системы, но и предоставляет важные исторические сведения, которые могут лучше подготовить нас к решению потенциальных экономических вызовов в будущем.









После объявления Федеральной резервной системой о снижении ставки на 50 базисных пунктов три основных фондовых индекса США — Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq — первоначально выросли, но затем начали колебаться и закрылись с понижением. К полудню 19 сентября большинство ведущих мировых индексов также снизились. После достижения исторического максимума цена спотового золота на мировых рынках снизилась. Кроме того, большинство основных мировых товаров продемонстрировали снижение. Аналитики отмечают, что это снижение ставки знаменует переход денежно-кредитной политики США от фазы ужесточения к фазе смягчения. В этом цикле снижения ставок динамика различных классов активов также отличалась:





Рынок казначейских облигаций США: Процентные ставки имеют тенденцию к снижению

Доходности казначейских облигаций США, как правило, демонстрируют нисходящий тренд до и после снижения ставок; однако в условиях сценария "мягкой посадки" доходности могут временно вырасти в течение одного-двух месяцев после снижения. В семи циклах снижения ставок, начиная с двух месяцев до снижения и заканчивая тремя месяцами после, доходность 10-летних казначейских облигаций в целом сохраняла нисходящую траекторию, со средним снижением примерно на 20 базисных пунктов в течение 60 дней после снижения ставки. Однако в течение трех периодов "мягкой посадки" в 1995, 1998 и 2019 годах потенциал для снижения доходности 10-летних казначейских облигаций был относительно ограничен, и краткосрочный рост мог произойти в течение одного-двух месяцев после снижения ставок.









Американский фондовый рынок: пауза в росте

Американский фондовый рынок может пережить период "охлаждения" сразу перед и после первоначального снижения ставок, но, как правило, восстанавливает свой восходящий тренд через два-три месяца после этого. В семи циклах снижения ставок индекс S&P 500 сохранял восходящую тенденцию в четырех сценариях "мягкой посадки" и одном сценарии "жесткой посадки". Обычно в течение первого месяца после первоначального снижения ставок американские акции проходят через период волатильной коррекции, так как рынок сталкивается с различными мнениями о перспективах экономики и политики. Однако, если не происходит "жесткой посадки", американские акции, как правило, восстанавливаются в течение трех месяцев после снижения ставок, при этом индекс S&P 500 в среднем показывает увеличение на 2,8% по сравнению с днем до первоначального снижения ставки.









Рынок золота: первоначальный рост, за которым следует консолидация

Золото, как правило, демонстрирует рост перед снижением ставок, но его динамика после этого более сложна. В течение двух месяцев, предшествующих первоначальному снижению ставок, цена спотового золота выросла четыре раза, в среднем на 1,8%. В течение двух месяцев после снижения ставок цена на золото поднялась пять раз, но также испытала пять спадов в течение трех месяцев после снижения. Движение цен на золото не показывает четкой корреляции с тем, происходит ли «мягкая посадка». Например, в 2007 и 2019 годах, несмотря на то что экономика испытывала «жесткую» и «мягкую посадку» соответственно, цены на золото значительно возросли из-за спроса на безопасные активы. Напротив, в 1984 и 1989 годах цены на золото снизились, в основном под воздействием падающих цен на нефть и снижения инфляционных ожиданий.









Рынок нефти: более вероятное снижение

Вероятность снижения цен на нефть после снижения ставок относительно высока, но не гарантирована. В семи циклах снижения ставок фьючерсы на нефть WTI часто восстанавливаются за один-два месяца до снижения, при этом в течение двух месяцев до снижения наблюдались пять увеличений с средним приростом в 2,8%. Однако после первоначального снижения ставок цены на нефть более склонны к снижению: за три месяца после снижения было зафиксировано пять падений, при этом как среднее, так и медианное снижение составило 6,0%. Снижение цен на нефть в первую очередь связано с ослаблением экономики и рыночными опасениями по поводу спроса.









Снижения ставок являются не только прямой мерой для борьбы с экономическим замедлением, но и глубоким инструментом политики, способным вызвать цепочку реакций. Эти потенциальные последствия охватывают среду процентных ставок, цены на активы, гибкость денежно-кредитной политики, потребительскую уверенность, инфляционные риски и динамику на международных рынках.





Среда процентных ставок

Снижение ставок непосредственно снижает стоимость краткосрочных кредитов, стимулируя потребление и инвестиции. Компании и потребители могут получать кредиты по более низким процентным ставкам, что способствует увеличению экономической активности. Эта среда побуждает предприятия расширяться, а потребителей — увеличивать свои расходы, что способствует экономическому росту.

Рост цен на активы

Снижения ставок часто приводят к росту цен на активы, особенно на фондовом и рынке недвижимости. Инвесторы, стремясь к более высокой доходности, направляют свои средства на фондовый рынок, что приводит к росту индексов. В то же время низкая процентная среда стимулирует активность на рынке недвижимости, поскольку покупатели жилья готовы брать кредиты для приобретения недвижимости, что также способствует дальнейшему росту цен на жилье.

Гибкость денежно-кредитной политики

Снижение ставок дает Федеральной резервной системе большую свободу действий. В периоды экономической слабости ФРС может гибко корректировать процентные ставки, реагируя на изменения на рынке. Кроме того, снижение ставок создает условия для использования других инструментов денежно-кредитной политики, таких как количественное смягчение, что способствует дальнейшему увеличению ликвидности.

Повышение уверенности потребителей

Снижение ставок, как правило, повышает доверие потребителей. Когда стоимость заемных средств снижается, потребители часто воспринимают улучшение экономических условий, что приводит к увеличению их расходов. Потребление является важнейшим фактором экономического роста, поэтому снижение ставок способствует поддержанию стабильной экономической активности.

Инфляционные риски

Хотя снижение ставок оказывает положительное влияние на экономику, оно также может создавать риск инфляции. Низкие процентные ставки могут привести к чрезмерному заимствованию и увеличению ликвидности рынка, что, в свою очередь, может привести к росту цен на товары и услуги. В связи с этим Федеральная резервная система должна проявлять бдительность при снижении ставок, чтобы не допустить выхода инфляции из-под контроля. Тенденции изменения уровня инфляции PCE и базовой инфляции PCE после снижения ставок относительно неопределенны. Как правило, снижение ставок не вызывает прямого отскока инфляции; скорее, на него может повлиять замедление экономического роста. Изменения в 10-летних инфляционных ожиданиях до и после снижения ставки указывают на то, что ослабление экономики оказывает более сильное подавляющее воздействие на инфляцию.

Влияние на международные рынки

Снижение ставок Федеральной резервной системой США влияет не только на американскую экономику, но и отражается на мировых рынках. Другие страны могут столкнуться с таким давлением, как отток капитала и обесценивание валюты. В то же время снижение ставок может побудить центральные банки других стран последовать этому примеру для поддержания конкурентоспособности, что еще больше повлияет на международный экономический ландшафт.





Решение Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок знаменует собой важный поворотный момент в экономике, открывающий новые возможности и проблемы для инвесторов. Снижение ставок часто усиливает неопределенность на традиционных рынках, в то время как цифровые активы, обладающие такими преимуществами, как децентрализация и ликвидность, могут стать новым надежным убежищем. Благодаря известным торговым платформам, таким как MEXC , инвесторы могут гибко подходить к торговле криптовалютами и другими цифровыми активами. Платформа MEXC предлагает разнообразный ассортимент финансовых продуктов и низкую структуру комиссионных, что позволяет инвесторам более эффективно управлять рисками и оптимизировать доходность во время циклов снижения ставок, а также помогает им использовать возможности роста на развивающихся рынках. Таким образом, снижение ставок не только меняет традиционную финансовую среду, но и создает новые возможности для роста цифровых активов. Инвесторы должны оперативно корректировать свои стратегии, чтобы соответствовать будущим вызовам и возможностям.



