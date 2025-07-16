Новым пользователям, совершающим свою первую покупку Биткойна, рекомендуется внести депозит, а затем использовать функцию спотовой торговли для быстрого приобретения Биткойна. Инструкции по депозиту сНовым пользователям, совершающим свою первую покупку Биткойна, рекомендуется внести депозит, а затем использовать функцию спотовой торговли для быстрого приобретения Биткойна. Инструкции по депозиту с
Купите Биткойн за одну минуту

16 июля 2025 г.MEXC
Новым пользователям, совершающим свою первую покупку Биткойна, рекомендуется внести депозит, а затем использовать функцию спотовой торговли для быстрого приобретения Биткойна.


Инструкции по депозиту см.: ① Как внести криптовалюту на платформу MEXC (Веб-сайт)Как внести криптовалюту на платформу MEXC (Приложение)

Вы также можете воспользоваться услугой купить крипто напрямую, чтобы купить Биткойн с использованием фиатной валюты. В настоящее время эта услуга доступна только в определенных странах и регионах. Если вы собираетесь купить Биткойн напрямую за пределами платформы, помните о более высоких рисках, связанных с отсутствием гарантий, и проявляйте осторожность.

1. Покупка Биткойна на веб-сайте


Шаг 1: Войдите на официальный сайт MEXC, нажмите [Спот] в верхнем левом углу — [Спотовая].


Шаг 2: В основной зоне выберите свою торговую пару. В настоящее время MEXC поддерживает основные торговые пары BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/TUSD и другие.


Шаг 3. В качестве примера возьмем покупку торговой пары BTC/USDT. Вы можете выбрать один из трех следующих типов ордеров: ① Лимитный ② Рыночный ③ Стоп-лимит. Эти три типа ордеров имеют разные характеристики. Более подробную информацию можно найти в разделе Разные типы спотовых ордеров

① Покупка по лимитной цене


Введите желаемую цену покупки и объем покупки, затем нажмите [Купить BTC].


Обратите внимание, что минимальная сумма ордера составляет 1 USDT. Если установленная цена покупки существенно отличается от рыночной цены, ордер может быть исполнен не сразу и появится в разделе "Открытые ордера" ниже.


② Покупка по рыночной цене


Введите объем покупки или сумму cделки, затем нажмите [Купить BTC]. Система быстро выполнит ордер по рыночной цене, помогая вам приобрести Биткойны. Обратите внимание, что минимальная сумма ордера составляет 1 USDT.


③ Стоп-лимит


Используя стоп-лимитные ордера, вы можете заранее установить триггерные цены, сумму и количество сделки. Когда рыночная цена достигнет триггерной цены, система разместит лимитный ордер по указанной цене.


Возьмем BTC/USDT в качестве примера и рассмотрим сценарий, при котором текущая рыночная цена BTC составляет 27 250 USDT. Основываясь на техническом анализе, вы ожидаете, что прорыв цены в 28 000 USDT инициирует восходящий тренд. Вы можете использовать стоп-лимитный ордер с триггерной ценой, установленной на уровне 28 000 USDT, и ценой покупки, установленной на уровне 28 100 USDT. Как только цена Биткойна достигнет 28 000 USDT, система немедленно разместит лимитный ордер на покупку по цене 28 100 USDT. Ордер может быть исполнен по цене 28 100 USDT или ниже. Обратите внимание, что 28 100 USDT — это лимитная цена, и если рынок колеблется слишком быстро, ордер может не быть исполнен.


2. Покупка биткойна в приложении


Шаг 1: Войдите в приложение MEXC и нажмите "Торговля".


Шаг 2: Выберите тип ордера и торговую пару. Вы можете выбрать один из трех следующих типов ордеров: ① Лимитный ② Рыночный ③ Стоп-лимит. О различиях между этими тремя типами ордеров можно узнать в разделе "Покупка Биткойна на веб-сайте" выше. Вы также можете нажать на [BTC/USDT], чтобы переключиться на другую торговую пару.


Шаг 3. В качестве примера возьмем размещение рыночного ордера с торговой парой BTC/USDT. Нажмите на [Купить BTC].



Дисклеймер: Эта информация не предоставляет рекомендаций по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим сопутствующим услугам, а также не представляет собой рекомендации по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC обучение предоставляет информацию только для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и соблюдаете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


