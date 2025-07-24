Если ваш аккаунт был отмечен системой контроля рисков и на него наложены ограничения, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы предоставить необходимые документы и завершить процесс прЕсли ваш аккаунт был отмечен системой контроля рисков и на него наложены ограничения, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы предоставить необходимые документы и завершить процесс пр
Руководство по проверке рисков аккаунта

24 июля 2025 г.
Если ваш аккаунт был отмечен системой контроля рисков и на него наложены ограничения, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы предоставить необходимые документы и завершить процесс проверки контроля рисков.

1. Подайте заявку на снятие ограничений контроля рисков


1.1 Чтобы перейти на страницу подачи документов:


Перейдите на официальную домашнюю страницу MEXC → нажмите Справочный центр → выберите Рассмотрение рисков аккаунта → перейдите на портал подачи документов.


После нажатия кнопки «Подать заявку» система автоматически перенаправит вас на страницу загрузки для выполнения необходимых действий.


1.2 Загрузите необходимые документы в соответствии с указаниями на странице.


Чтобы обезопасить свой аккаунт и обеспечить беспрепятственный процесс рассмотрения, пожалуйста, следуйте инструкциям на экране при подготовке и загрузке документов. Помните также о следующем:
  • Все представленные документы должны быть подлинными, четкими и незамутненными
  • Поддерживаемые форматы файлов: JPG, JPEG, PNG, PDF. Размер каждого файла не должен превышать 10 МБ
  • В одной заявке может быть загружено не более 9 файлов. Чтобы избежать ограничений на загрузку, мы рекомендуем заранее подготовить все необходимые документы и отправить их одним разом.
  • Если система запрашивает у вас подтверждение источника финансирования, обратитесь к разделу «Требования к документации, подтверждающей источник финансирования».

Если в процессе подачи заявки у вас возникнут какие-либо проблемы, обратитесь за помощью в онлайн Службу поддержки клиентов MEXC.

2. Процесс рассмотрения документов и анализа контроля рисков


После того как вы представите документы, мы начнем процесс рассмотрения. Как правило, этот процесс состоит из двух этапов, хотя конкретные процедуры могут отличаться в зависимости от статуса вашего аккаунта:

2.1 Этап рассмотрения документов


Рассмотрение обычно занимает около 3 рабочих дней, хотя фактическое время обработки может отличаться. Мы ценим ваше терпение и понимание.

О результатах рассмотрения вы будете уведомлены через сообщения на платформе и по электронной почте, указанной при регистрации. Пожалуйста, регулярно проверяйте почтовый ящик или посетите раздел Рассмотрение рисков аккаунта на официальном сайте, чтобы отслеживать статус.

2.2 Этап анализа контроля рисков


Каждый аккаунт уникален, и наша система контроля рисков проводит динамическую оценку на основе различных факторов, чтобы определить, требуется ли дальнейший анализ. В некоторых случаях после проверки документов система инициирует анализ контроля рисков для более полной оценки.

Ознакомиться с предполагаемой продолжительностью анализа можно на странице Рассмотрение рисков аккаунта. Указанные сроки носят справочный характер и отражают текущую оценку системы.
  • В процессе анализа система может запросить дополнительные документы. Пожалуйста, обращайте внимание на уведомления на экране или по электронной почте и оперативно отправляйте запрашиваемые материалы.
  • Пока идет рассмотрение и анализ контроля рисков, некоторые функции аккаунта могут оставаться ограниченными. Эти ограничения не подлежат ручной разблокировке или досрочному снятию.
  • Пожалуйста, воздержитесь от повторной отправки документов, поскольку это может нарушить процесс проверки и привести к задержке рассмотрения.
  • В особых случаях ваш статус риска может динамически меняться на основе обновленных оценок системы. Для получения наиболее точной информации обратитесь к фактическому статусу, отображаемому в вашем аккаунте.

3. Завершение рассмотрения рисков и уведомление


После завершения проверки рисков вы получите уведомление в виде сообщения на платформе и на зарегистрированную электронную п очту. Пожалуйста, регулярно проверяйте почтовый ящик, чтобы узнать окончательный статус проверки.

Если у вас возникли вопросы по результатам проверки или функционалу аккаунта, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки клиентов MEXC через официальный сайт. Благодарим вас за понимание и поддержку.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

