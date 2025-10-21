Индексная цена, справедливая цена и рыночная цена









Индексная цена представляет собой средневзвешенную цену базового актива на основных спотовых биржах. По мере изменения цены базового актива индексная цена постоянно обновляется, чтобы отражать справедливую рыночную стоимость фьючерсной пары. MEXC выбирает цены с основных бирж в качестве источника для каждого фьючерсного индекса, гарантируя, что ценообразование своих фьючерсов основано на рыночных данных в режиме реального времени.





Цель установления индексной цены - снизить риск, вызванный волатильностью цен и манипуляциями на рынке, обеспечив более стабильный ценовой ориентир.









Индексная цена = (Средневзвешенное значение биржи A × Цена базового актива на бирже A + Средневзвешенное значение биржи B × Цена базового актива на бирже B + ... + Средневзвешенное значение биржи N × Цена базового актива на бирже N)





Средневзвешенное значение биржи i = Вес биржи i / Общий вес

Общий вес = Вес биржи A + Вес биржи B + ... + Вес биржи N





MEXC будет периодически обновлять компоненты и весовые коэффициенты индекса. В случае возникновения экстремальных рыночных условий или аномальных отклонений цен MEXC примет дополнительные защитные меры, включая, но не ограничиваясь, изменением компонентов и весов индекса без предварительного уведомления.









Если рыночные данные определенной биржи постоянно задерживаются или значительно отклоняются от рынка, ее ценовые данные будут исключены из расчета индекса. Как только качество данных от исключенной биржи вернется к норме, они будут вновь включены в расчет.





Если спотовая цена конкретной биржи отклоняется от медианного значения всех бирж на ±1 %, MEXC применит механизм защиты цен и исключит спотовую цену этой биржи (в экстремальных рыночных условиях платформа может скорректировать коэффициент медианного отклонения для определенных торговых пар или не придерживаться данного соглашения).









Справедливая цена рассчитывается на основе индексной цены и скользящего среднего значения стоимости.





Для повышения стабильности рынка и сокращения ненужных принудительных ликвидаций во время аномальных колебаний рынка в торговле Бессрочными фьючерсами на MEXC используется специально разработанная система маркировки справедливой цены. Вместо того чтобы использовать последнюю цену, система устанавливает цену маркировки на уровне справедливой цены. Это помогает предотвратить ненужные отклонения между рыночной ценой и ценовым индексом, вызванные манипуляциями на рынке или недостатком ликвидности, и тем самым избежать ненужных принудительных ликвидаций.





На торговой странице MEXC Фьючерсы вы можете просмотреть Справедливую цену справа от торговой пары. Кроме того, вы можете настроить свечной график так, чтобы Справедливая цена отображалась в верхней части графика.













Справедливая цена = Медиана (Ставка финансирования, Справедливая средняя цена базиса, Последняя цена)

Ставка финансирования = Индексная цена × (1 + Последняя ставка финансирования × (Часы до следующего расчета по ставке финансирования / Период расчета по ставке финансирования в часах)

Справедливая цена базиса средней цены = Индексная цена + скользящая средняя базиса (указанный период) = Индексная цена + скользящая средняя [(Лучшая цена спроса + Лучшая цена предложения) / 2 - Индексная цена].

Последняя цена - это самая последняя цена фьючерсной сделки, обновляемая в режиме реального времени.









Справедливая цена влияет только на цену ликвидации и нереализованный PNL, она не влияет на реализованный PNL.





Это означает, что при исполнении ордеров пользователя MEXC может сразу же возникнуть положительная или отрицательная нереализованная прибыль или убыток. Это происходит из-за небольшого отклонения между справедливой ценой и последней ценой. Это нормальное явление и не означает, что пользователь MEXC потерял средства, но пользователи MEXC должны обращать внимание на цену принудительной ликвидации, чтобы не быть вынужденными ликвидироваться преждевременно.









Последняя цена - это цена, по которой фьючерсные пары мгновенно торгуются в книге ордеров MEXC.





Вы можете просмотреть эту цену, нажав на вкладку Сделки на рынке в области книги ордеров на торговой странице MEXC Фьючерсы.

















Откройте страницу торговли фьючерсами на MEXC. Наведите курсор на Последняя цена ▼, Индексная цена ▼ или Справедливая цена ▼ над свечным графиком, и появится выпадающее меню с тремя вариантами цен. Для переключения между ними, выберите и нажмите на цену, которую вы хотите использовать.













1) Откройте приложение MEXC и нажмите на Фьючерсы внизу.

2) На странице торговли фьючерсами нажмите на значок свечки в правом верхнем углу.

3) На странице свечного графика коснитесь значка поворота экрана в правом верхнем углу.

4) В горизонтальном виде свечного графика нажмите Последняя цена ▼, Индексная цена ▼ или Справедливая цена ▼ в правом верхнем углу, и появится выпадающее меню с тремя вариантами цен. Для переключения между ними, выберите и нажмите на цену, которую вы хотите использовать.







