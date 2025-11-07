Informații privind prețul pentru Zoo World (ZOO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01409993$ 0.01409993 $ 0.01409993 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.82% Modificare de preț (1 zi) -1.44% Modificare de preț (7 zile) -11.17% Modificare de preț (7 zile) -11.17%

Prețul în timp real pentru Zoo World (ZOO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ZOO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZOO este $ 0.01409993, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZOO s-a modificat cu -0.82% în decursul ultimei ore, cu -1.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Zoo World (ZOO)

Capitalizare de piață $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Ofertă află în circulație 999.99M 999.99M 999.99M Ofertă totală 999,994,256.212575 999,994,256.212575 999,994,256.212575

Capitalizarea de piață actuală pentru Zoo World este $ 5.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZOO este 999.99M, cu o ofertă totală de 999994256.212575. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.84K.