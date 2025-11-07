Informații privind prețul pentru Yield Optimizer EUR (YOEUR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minim 24 h $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Maxim 24 h $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Maxim dintotdeauna $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Cel mai mic preț $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) +0.51% Modificare de preț (7 zile) -0.12% Modificare de preț (7 zile) -0.12%

Prețul în timp real pentru Yield Optimizer EUR (YOEUR) este $1.17. În ultimele 24 de ore, tokenul YOEUR a fost tranzacționat între un minim de $ 1.16 și un maxim de $ 1.17, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YOEUR este $ 1.19, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.15.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YOEUR s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu +0.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Capitalizare de piață $ 100.33K$ 100.33K $ 100.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 100.33K$ 100.33K $ 100.33K Ofertă află în circulație 86.07K 86.07K 86.07K Ofertă totală 86,071.0 86,071.0 86,071.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Yield Optimizer EUR este $ 100.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YOEUR este 86.07K, cu o ofertă totală de 86071.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 100.33K.