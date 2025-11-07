Informații privind prețul pentru Xian (XIAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00706098 $ 0.00706098 $ 0.00706098 Minim 24 h $ 0.00717604 $ 0.00717604 $ 0.00717604 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00706098$ 0.00706098 $ 0.00706098 Maxim 24 h $ 0.00717604$ 0.00717604 $ 0.00717604 Maxim dintotdeauna $ 0.01092697$ 0.01092697 $ 0.01092697 Cel mai mic preț $ 0.00287465$ 0.00287465 $ 0.00287465 Modificare de preț (1 oră) +0.20% Modificare de preț (1 zi) +1.62% Modificare de preț (7 zile) +2.26% Modificare de preț (7 zile) +2.26%

Prețul în timp real pentru Xian (XIAN) este $0.00717624. În ultimele 24 de ore, tokenul XIAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00706098 și un maxim de $ 0.00717604, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XIAN este $ 0.01092697, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00287465.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XIAN s-a modificat cu +0.20% în decursul ultimei ore, cu +1.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Xian (XIAN)

Capitalizare de piață $ 124.13K$ 124.13K $ 124.13K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 797.35K$ 797.35K $ 797.35K Ofertă află în circulație 17.30M 17.30M 17.30M Ofertă totală 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Xian este $ 124.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XIAN este 17.30M, cu o ofertă totală de 111109835.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 797.35K.