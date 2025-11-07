Informații privind prețul pentru XFROG (XFROG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.28% Modificare de preț (1 zi) -7.04% Modificare de preț (7 zile) -20.83% Modificare de preț (7 zile) -20.83%

Prețul în timp real pentru XFROG (XFROG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul XFROG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XFROG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XFROG s-a modificat cu -0.28% în decursul ultimei ore, cu -7.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XFROG (XFROG)

Capitalizare de piață $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Ofertă află în circulație 210.00B 210.00B 210.00B Ofertă totală 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru XFROG este $ 1.02M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XFROG este 210.00B, cu o ofertă totală de 210000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.02M.