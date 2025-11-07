Informații privind prețul pentru XAU9999 (XAU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -2.11% Modificare de preț (1 zi) +6.62% Modificare de preț (7 zile) -1.87% Modificare de preț (7 zile) -1.87%

Prețul în timp real pentru XAU9999 (XAU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul XAU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XAU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XAU s-a modificat cu -2.11% în decursul ultimei ore, cu +6.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XAU9999 (XAU)

Capitalizare de piață $ 20.37K$ 20.37K $ 20.37K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.37K$ 20.37K $ 20.37K Ofertă află în circulație 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Ofertă totală 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Capitalizarea de piață actuală pentru XAU9999 este $ 20.37K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XAU este 1,000.00T, cu o ofertă totală de 1.0e+15. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.37K.