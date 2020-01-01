Tokenomie pentru Wrapped QUIL (QUIL) Descoperă informații cheie despre Wrapped QUIL (QUIL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped QUIL (QUIL) Quilibrium, the decentralized MPC platform as a service — This is NOT an official account. It is maintained by the ℚ-community. What is Quilibrium? Quilibrium is a decentralized internet layer protocol, providing the creature comforts of Cloud without sacrificing privacy or scalability. With familiar API-compatible SDKs, switching to NoCloud may be easier than you think. A New decentralized network model which leverages techniques that differ from common block chain constructions. Directly, it does not build consensus around a block chain, but indirectly, a block chain or any other data structure may be maintained within the shards of the hypergraph. Quilibrium's network design utilizes cryptographic approaches to provide unforgeably valid transitions of state, such that adverse conditions are structurally impossible, and malicious behaviors are implicitly punishable by removal and reveal. Pagină de internet oficială: https://quilibrium.com/ Carte albă: https://quilibrium.com/quilibrium.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped QUIL (QUIL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped QUIL (QUIL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.38M $ 31.38M $ 31.38M Ofertă totală: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M Ofertă aflată în circulație: $ 902.29M $ 902.29M $ 902.29M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.38M $ 31.38M $ 31.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.451419 $ 0.451419 $ 0.451419 Minim dintotdeauna: $ 0.01713112 $ 0.01713112 $ 0.01713112 Preț curent: $ 0.03478341 $ 0.03478341 $ 0.03478341 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped QUIL (QUIL)

Tokenomie pentru Wrapped QUIL (QUIL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped QUIL (QUIL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QUIL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QUIL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QUIL, explorează prețul în direct al tokenului QUIL!

