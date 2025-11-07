Informații privind prețul pentru Wrapped M (WM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Minim 24 h $ 2.49 $ 2.49 $ 2.49 Maxim 24 h Minim 24 h $ 2.39$ 2.39 $ 2.39 Maxim 24 h $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 Maxim dintotdeauna $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Cel mai mic preț $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 Modificare de preț (1 oră) -0.81% Modificare de preț (1 zi) -0.45% Modificare de preț (7 zile) -4.39% Modificare de preț (7 zile) -4.39%

Prețul în timp real pentru Wrapped M (WM) este $2.44. În ultimele 24 de ore, tokenul WM a fost tranzacționat între un minim de $ 2.39 și un maxim de $ 2.49, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WM este $ 2.96, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.363505.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WM s-a modificat cu -0.81% în decursul ultimei ore, cu -0.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped M (WM)

Capitalizare de piață $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Ofertă află în circulație 992.70K 992.70K 992.70K Ofertă totală 992,730.1722793133 992,730.1722793133 992,730.1722793133

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped M este $ 2.42M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WM este 992.70K, cu o ofertă totală de 992730.1722793133. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.42M.