Informații privind prețul pentru Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 Minim 24 h $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.084$ 1.084 $ 1.084 Maxim 24 h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Maxim dintotdeauna $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Cel mai mic preț $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Modificare de preț (1 oră) -0.33% Modificare de preț (1 zi) -0.40% Modificare de preț (7 zile) +0.04% Modificare de preț (7 zile) +0.04%

Prețul în timp real pentru Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) este $1.11. În ultimele 24 de ore, tokenul WABASUSDC a fost tranzacționat între un minim de $ 1.084 și un maxim de $ 1.14, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WABASUSDC este $ 2.18, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.011.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WABASUSDC s-a modificat cu -0.33% în decursul ultimei ore, cu -0.40% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Capitalizare de piață $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Ofertă află în circulație 3.84M 3.84M 3.84M Ofertă totală 3,838,144.275422 3,838,144.275422 3,838,144.275422

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Aave Base USDC este $ 4.27M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WABASUSDC este 3.84M, cu o ofertă totală de 3838144.275422. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.27M.