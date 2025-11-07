Informații privind prețul pentru Wrapped 0G (W0G) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Minim 24 h $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Maxim 24 h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Maxim dintotdeauna $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Cel mai mic preț $ 0.94681$ 0.94681 $ 0.94681 Modificare de preț (1 oră) -0.49% Modificare de preț (1 zi) -9.21% Modificare de preț (7 zile) -18.26% Modificare de preț (7 zile) -18.26%

Prețul în timp real pentru Wrapped 0G (W0G) este $1.006. În ultimele 24 de ore, tokenul W0G a fost tranzacționat între un minim de $ 1.001 și un maxim de $ 1.14, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru W0G este $ 3.31, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.94681.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, W0G s-a modificat cu -0.49% în decursul ultimei ore, cu -9.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped 0G (W0G)

Capitalizare de piață $ 12.21M$ 12.21M $ 12.21M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.21M$ 12.21M $ 12.21M Ofertă află în circulație 12.14M 12.14M 12.14M Ofertă totală 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped 0G este $ 12.21M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru W0G este 12.14M, cu o ofertă totală de 12139349.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.21M.