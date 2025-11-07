Informații privind prețul pentru WPAY (WPAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.169968 $ 0.169968 $ 0.169968 Minim 24 h $ 0.17314 $ 0.17314 $ 0.17314 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.169968$ 0.169968 $ 0.169968 Maxim 24 h $ 0.17314$ 0.17314 $ 0.17314 Maxim dintotdeauna $ 0.262798$ 0.262798 $ 0.262798 Cel mai mic preț $ 0.04720244$ 0.04720244 $ 0.04720244 Modificare de preț (1 oră) +0.11% Modificare de preț (1 zi) -0.59% Modificare de preț (7 zile) -0.54% Modificare de preț (7 zile) -0.54%

Prețul în timp real pentru WPAY (WPAY) este $0.170446. În ultimele 24 de ore, tokenul WPAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.169968 și un maxim de $ 0.17314, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WPAY este $ 0.262798, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.04720244.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WPAY s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -0.59% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WPAY (WPAY)

Capitalizare de piață $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.70B$ 1.70B $ 1.70B Ofertă află în circulație 11.92M 11.92M 11.92M Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru WPAY este $ 2.03M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WPAY este 11.92M, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.70B.