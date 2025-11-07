Informații privind prețul pentru Worthless (WORTHLESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01240942 $ 0.01240942 $ 0.01240942 Minim 24 h $ 0.03105001 $ 0.03105001 $ 0.03105001 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01240942$ 0.01240942 $ 0.01240942 Maxim 24 h $ 0.03105001$ 0.03105001 $ 0.03105001 Maxim dintotdeauna $ 0.09603$ 0.09603 $ 0.09603 Cel mai mic preț $ 0.01145166$ 0.01145166 $ 0.01145166 Modificare de preț (1 oră) -7.61% Modificare de preț (1 zi) -55.77% Modificare de preț (7 zile) -64.25% Modificare de preț (7 zile) -64.25%

Prețul în timp real pentru Worthless (WORTHLESS) este $0.01232154. În ultimele 24 de ore, tokenul WORTHLESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01240942 și un maxim de $ 0.03105001, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WORTHLESS este $ 0.09603, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01145166.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WORTHLESS s-a modificat cu -7.61% în decursul ultimei ore, cu -55.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -64.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Worthless (WORTHLESS)

Capitalizare de piață $ 12.41M$ 12.41M $ 12.41M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.41M$ 12.41M $ 12.41M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Worthless este $ 12.41M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WORTHLESS este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.41M.