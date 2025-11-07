Informații privind prețul pentru WAVE (WAV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00020371 $ 0.00020371 $ 0.00020371 Minim 24 h $ 0.00021711 $ 0.00021711 $ 0.00021711 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00020371$ 0.00020371 $ 0.00020371 Maxim 24 h $ 0.00021711$ 0.00021711 $ 0.00021711 Maxim dintotdeauna $ 0.02539264$ 0.02539264 $ 0.02539264 Cel mai mic preț $ 0.00015716$ 0.00015716 $ 0.00015716 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -4.55% Modificare de preț (7 zile) -15.18% Modificare de preț (7 zile) -15.18%

Prețul în timp real pentru WAVE (WAV) este $0.00020721. În ultimele 24 de ore, tokenul WAV a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00020371 și un maxim de $ 0.00021711, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WAV este $ 0.02539264, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00015716.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WAV s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -4.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WAVE (WAV)

Capitalizare de piață $ 66.86K$ 66.86K $ 66.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 207.21K$ 207.21K $ 207.21K Ofertă află în circulație 322.68M 322.68M 322.68M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru WAVE este $ 66.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WAV este 322.68M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 207.21K.