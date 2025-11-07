Informații privind prețul pentru VIRTUE (VIRTUE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.01527779 Maxim 24 h $ 0.01564321 Maxim dintotdeauna $ 0.209091 Cel mai mic preț $ 0.01527779 Modificare de preț (1 oră) +0.27% Modificare de preț (1 zi) -1.38% Modificare de preț (7 zile) -18.87%

Prețul în timp real pentru VIRTUE (VIRTUE) este $0.01541903. În ultimele 24 de ore, tokenul VIRTUE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01527779 și un maxim de $ 0.01564321, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VIRTUE este $ 0.209091, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01527779.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VIRTUE s-a modificat cu +0.27% în decursul ultimei ore, cu -1.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața VIRTUE (VIRTUE)

Capitalizare de piață $ 12.32K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.09K Ofertă află în circulație 799.00K Ofertă totală 849,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru VIRTUE este $ 12.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VIRTUE este 799.00K, cu o ofertă totală de 849000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.09K.