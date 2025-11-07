Informații privind prețul pentru UNO (UNO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.966417 $ 0.966417 $ 0.966417 Minim 24 h $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.966417$ 0.966417 $ 0.966417 Maxim 24 h $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Maxim dintotdeauna $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Cel mai mic preț $ 0.748245$ 0.748245 $ 0.748245 Modificare de preț (1 oră) +0.08% Modificare de preț (1 zi) -0.03% Modificare de preț (7 zile) -2.21% Modificare de preț (7 zile) -2.21%

Prețul în timp real pentru UNO (UNO) este $1.001. În ultimele 24 de ore, tokenul UNO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.966417 și un maxim de $ 1.007, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UNO este $ 1.26, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.748245.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UNO s-a modificat cu +0.08% în decursul ultimei ore, cu -0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UNO (UNO)

Capitalizare de piață $ 19.08K$ 19.08K $ 19.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 19.08K$ 19.08K $ 19.08K Ofertă află în circulație 19.07K 19.07K 19.07K Ofertă totală 19,067.07919350531 19,067.07919350531 19,067.07919350531

Capitalizarea de piață actuală pentru UNO este $ 19.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UNO este 19.07K, cu o ofertă totală de 19067.07919350531. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.08K.