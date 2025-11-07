Informații privind prețul pentru Unit Pump (UPUMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00366652 Maxim 24 h $ 0.00422982 Maxim dintotdeauna $ 0.00878431 Cel mai mic preț $ 0.00228745 Modificare de preț (1 oră) +0.38% Modificare de preț (1 zi) -11.61% Modificare de preț (7 zile) -15.98%

Prețul în timp real pentru Unit Pump (UPUMP) este $0.00370616. În ultimele 24 de ore, tokenul UPUMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00366652 și un maxim de $ 0.00422982, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UPUMP este $ 0.00878431, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00228745.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UPUMP s-a modificat cu +0.38% în decursul ultimei ore, cu -11.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Unit Pump (UPUMP)

Capitalizare de piață $ 118.01M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.70B Ofertă află în circulație 31.90B Ofertă totală 1,000,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Unit Pump este $ 118.01M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UPUMP este 31.90B, cu o ofertă totală de 1000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.70B.