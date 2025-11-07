Informații privind prețul pentru Unchained (UNCHAINED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.85% Modificare de preț (1 zi) -0.59% Modificare de preț (7 zile) -26.35% Modificare de preț (7 zile) -26.35%

Prețul în timp real pentru Unchained (UNCHAINED) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UNCHAINED a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UNCHAINED este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UNCHAINED s-a modificat cu -0.85% în decursul ultimei ore, cu -0.59% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Unchained (UNCHAINED)

Capitalizare de piață $ 59.94K$ 59.94K $ 59.94K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 59.94K$ 59.94K $ 59.94K Ofertă află în circulație 999.91M 999.91M 999.91M Ofertă totală 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Unchained este $ 59.94K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UNCHAINED este 999.91M, cu o ofertă totală de 999907427.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 59.94K.