Informații privind prețul pentru UIUI (UI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02300427$ 0.02300427 $ 0.02300427 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.49% Modificare de preț (1 zi) -4.56% Modificare de preț (7 zile) -16.91% Modificare de preț (7 zile) -16.91%

Prețul în timp real pentru UIUI (UI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UI este $ 0.02300427, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UI s-a modificat cu +0.49% în decursul ultimei ore, cu -4.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UIUI (UI)

Capitalizare de piață $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.65K$ 24.65K $ 24.65K Ofertă află în circulație 611.00M 611.00M 611.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru UIUI este $ 15.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UI este 611.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.65K.