Prețul în timp real pentru UIUI (UI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UI este $ 0.02300427, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UI s-a modificat cu +0.49% în decursul ultimei ore, cu -4.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru UIUI este $ 15.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UI este 611.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.65K.
În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru UIUI la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru UIUI la USD a fost $ 0.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru UIUI la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru UIUI la USD a fost $ 0.
|Perioadă
|Modificare (USD)
|Modificare (%)
|Astăzi
|$ 0
|-4.56%
|30 de zile
|$ 0
|-26.29%
|60 de zile
|$ 0
|-99.76%
|90 de zile
|$ 0
|--
We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth
Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.
The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.
UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.
Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.
