Informații privind prețul pentru Troll House (TROLLHOUSE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00104095$ 0.00104095 $ 0.00104095 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.68% Modificare de preț (1 zi) -3.47% Modificare de preț (7 zile) -28.66% Modificare de preț (7 zile) -28.66%

Prețul în timp real pentru Troll House (TROLLHOUSE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TROLLHOUSE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TROLLHOUSE este $ 0.00104095, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TROLLHOUSE s-a modificat cu +0.68% în decursul ultimei ore, cu -3.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Troll House (TROLLHOUSE)

Capitalizare de piață $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Ofertă află în circulație 999.30M 999.30M 999.30M Ofertă totală 999,302,598.201787 999,302,598.201787 999,302,598.201787

Capitalizarea de piață actuală pentru Troll House este $ 20.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TROLLHOUSE este 999.30M, cu o ofertă totală de 999302598.201787. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.08K.