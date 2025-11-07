Informații privind prețul pentru Treasury Coin (TREASURY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -16.70% Modificare de preț (7 zile) -16.70%

Prețul în timp real pentru Treasury Coin (TREASURY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TREASURY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TREASURY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TREASURY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Treasury Coin (TREASURY)

Capitalizare de piață $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K Ofertă află în circulație 995.70M 995.70M 995.70M Ofertă totală 995,702,894.565559 995,702,894.565559 995,702,894.565559

Capitalizarea de piață actuală pentru Treasury Coin este $ 9.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TREASURY este 995.70M, cu o ofertă totală de 995702894.565559. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.13K.