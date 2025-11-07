Informații privind prețul pentru TNC (TECHIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00348034$ 0.00348034 $ 0.00348034 Cel mai mic preț $ 0.00006904$ 0.00006904 $ 0.00006904 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru TNC (TECHIE) este $0.00013003. În ultimele 24 de ore, tokenul TECHIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TECHIE este $ 0.00348034, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00006904.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TECHIE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TNC (TECHIE)

Capitalizare de piață $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Ofertă află în circulație 72.97M 72.97M 72.97M Ofertă totală 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru TNC este $ 9.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TECHIE este 72.97M, cu o ofertă totală de 200000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 26.01K.