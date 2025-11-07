Informații privind prețul pentru TIWICAT (TWC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.56% Modificare de preț (1 zi) +5.14% Modificare de preț (7 zile) -18.63% Modificare de preț (7 zile) -18.63%

Prețul în timp real pentru TIWICAT (TWC) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TWC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TWC este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TWC s-a modificat cu -0.56% în decursul ultimei ore, cu +5.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TIWICAT (TWC)

Capitalizare de piață $ 663.82K$ 663.82K $ 663.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 664.89K$ 664.89K $ 664.89K Ofertă află în circulație 911.09T 911.09T 911.09T Ofertă totală 912,563,174,523,303.6 912,563,174,523,303.6 912,563,174,523,303.6

Capitalizarea de piață actuală pentru TIWICAT este $ 663.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TWC este 911.09T, cu o ofertă totală de 912563174523303.6. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 664.89K.