Informații privind prețul pentru THUG (THUG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.20% Modificare de preț (1 zi) -4.22% Modificare de preț (7 zile) -10.52% Modificare de preț (7 zile) -10.52%

Prețul în timp real pentru THUG (THUG) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul THUG a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru THUG este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, THUG s-a modificat cu -0.20% în decursul ultimei ore, cu -4.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața THUG (THUG)

Capitalizare de piață $ 60.44K$ 60.44K $ 60.44K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 60.44K$ 60.44K $ 60.44K Ofertă află în circulație 1.00T 1.00T 1.00T Ofertă totală 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru THUG este $ 60.44K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru THUG este 1.00T, cu o ofertă totală de 1000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 60.44K.