Informații privind prețul pentru thesis cat (QUANT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00289093$ 0.00289093 $ 0.00289093 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -19.21% Modificare de preț (7 zile) -19.21%

Prețul în timp real pentru thesis cat (QUANT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul QUANT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QUANT este $ 0.00289093, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QUANT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața thesis cat (QUANT)

Capitalizare de piață $ 16.27K$ 16.27K $ 16.27K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 16.27K$ 16.27K $ 16.27K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,998,023.0 999,998,023.0 999,998,023.0

Capitalizarea de piață actuală pentru thesis cat este $ 16.27K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QUANT este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999998023.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 16.27K.