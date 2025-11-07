Informații privind prețul pentru teleBTC (TELEBTC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 100,481 $ 100,481 $ 100,481 Minim 24 h $ 104,391 $ 104,391 $ 104,391 Maxim 24 h Minim 24 h $ 100,481$ 100,481 $ 100,481 Maxim 24 h $ 104,391$ 104,391 $ 104,391 Maxim dintotdeauna $ 129,019$ 129,019 $ 129,019 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.23% Modificare de preț (1 zi) -2.52% Modificare de preț (7 zile) -5.02% Modificare de preț (7 zile) -5.02%

Prețul în timp real pentru teleBTC (TELEBTC) este $101,534. În ultimele 24 de ore, tokenul TELEBTC a fost tranzacționat între un minim de $ 100,481 și un maxim de $ 104,391, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TELEBTC este $ 129,019, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TELEBTC s-a modificat cu -0.23% în decursul ultimei ore, cu -2.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața teleBTC (TELEBTC)

Capitalizare de piață $ 455.80K$ 455.80K $ 455.80K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 455.80K$ 455.80K $ 455.80K Ofertă află în circulație 4.49 4.49 4.49 Ofertă totală 4.48909185 4.48909185 4.48909185

Capitalizarea de piață actuală pentru teleBTC este $ 455.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TELEBTC este 4.49, cu o ofertă totală de 4.48909185. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 455.80K.