Informații privind prețul pentru syrupUSDT (SYRUPUSDT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Minim 24 h $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Maxim 24 h $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Maxim dintotdeauna $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Cel mai mic preț $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -0.00% Modificare de preț (7 zile) +0.10% Modificare de preț (7 zile) +0.10%

Prețul în timp real pentru syrupUSDT (SYRUPUSDT) este $1.1. În ultimele 24 de ore, tokenul SYRUPUSDT a fost tranzacționat între un minim de $ 1.1 și un maxim de $ 1.1, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SYRUPUSDT este $ 1.11, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.093.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SYRUPUSDT s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Capitalizare de piață $ 1.29B$ 1.29B $ 1.29B Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.29B$ 1.29B $ 1.29B Ofertă află în circulație 1.18B 1.18B 1.18B Ofertă totală 1,175,417,739.327045 1,175,417,739.327045 1,175,417,739.327045

Capitalizarea de piață actuală pentru syrupUSDT este $ 1.29B, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SYRUPUSDT este 1.18B, cu o ofertă totală de 1175417739.327045. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.29B.