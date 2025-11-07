Informații privind prețul pentru SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 Minim 24 h $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Maxim 24 h $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 Maxim dintotdeauna $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Cel mai mic preț $ 0.938938$ 0.938938 $ 0.938938 Modificare de preț (1 oră) -0.25% Modificare de preț (1 zi) -0.08% Modificare de preț (7 zile) -0.19% Modificare de preț (7 zile) -0.19%

Prețul în timp real pentru SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) este $1.041. În ultimele 24 de ore, tokenul SSUPERUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 1.014 și un maxim de $ 1.053, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SSUPERUSD este $ 1.11, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.938938.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SSUPERUSD s-a modificat cu -0.25% în decursul ultimei ore, cu -0.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Capitalizare de piață $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Ofertă află în circulație 2.88M 2.88M 2.88M Ofertă totală 2,880,347.34146 2,880,347.34146 2,880,347.34146

Capitalizarea de piață actuală pentru SuperReturn sSuperUSD este $ 3.00M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SSUPERUSD este 2.88M, cu o ofertă totală de 2880347.34146. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.00M.