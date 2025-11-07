Informații privind prețul pentru Stool Prisondente (JAILSTOOL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00214173 $ 0.00214173 $ 0.00214173 Minim 24 h $ 0.0022162 $ 0.0022162 $ 0.0022162 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00214173$ 0.00214173 $ 0.00214173 Maxim 24 h $ 0.0022162$ 0.0022162 $ 0.0022162 Maxim dintotdeauna $ 0.217874$ 0.217874 $ 0.217874 Cel mai mic preț $ 0.00202966$ 0.00202966 $ 0.00202966 Modificare de preț (1 oră) +1.17% Modificare de preț (1 zi) +0.06% Modificare de preț (7 zile) -12.36% Modificare de preț (7 zile) -12.36%

Prețul în timp real pentru Stool Prisondente (JAILSTOOL) este $0.00216682. În ultimele 24 de ore, tokenul JAILSTOOL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00214173 și un maxim de $ 0.0022162, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru JAILSTOOL este $ 0.217874, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00202966.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, JAILSTOOL s-a modificat cu +1.17% în decursul ultimei ore, cu +0.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.36% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Stool Prisondente (JAILSTOOL)

Capitalizare de piață $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Ofertă află în circulație 999.85M 999.85M 999.85M Ofertă totală 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

Capitalizarea de piață actuală pentru Stool Prisondente este $ 2.14M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru JAILSTOOL este 999.85M, cu o ofertă totală de 999853822.11. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.14M.