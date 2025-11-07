Informații privind prețul pentru stBGT (STBGT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Minim 24 h $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Maxim 24 h $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Maxim dintotdeauna $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Cel mai mic preț $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Modificare de preț (1 oră) +0.59% Modificare de preț (1 zi) -8.91% Modificare de preț (7 zile) -18.73% Modificare de preț (7 zile) -18.73%

Prețul în timp real pentru stBGT (STBGT) este $1.43. În ultimele 24 de ore, tokenul STBGT a fost tranzacționat între un minim de $ 1.41 și un maxim de $ 1.59, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STBGT este $ 3.05, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.41.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STBGT s-a modificat cu +0.59% în decursul ultimei ore, cu -8.91% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața stBGT (STBGT)

Capitalizare de piață $ 262.61K$ 262.61K $ 262.61K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 262.61K$ 262.61K $ 262.61K Ofertă află în circulație 183.83K 183.83K 183.83K Ofertă totală 183,832.8495077786 183,832.8495077786 183,832.8495077786

Capitalizarea de piață actuală pentru stBGT este $ 262.61K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru STBGT este 183.83K, cu o ofertă totală de 183832.8495077786. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 262.61K.