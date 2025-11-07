Ce este xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney's licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney's regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU's MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

Predicție de preț pentru xMoney (USD)

Ce valoare va avea xMoney (XMN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale xMoney (XMN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru xMoney.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru xMoney!

Tokenomie pentru xMoney (XMN)

Înțelegerea tokenomică a xMoney (XMN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru XMN!

Cum se cumpără xMoney (XMN)

Vrei să știi cum să cumperi xMoney? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra xMoney cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

XMN în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă xMoney

Pentru o înțelegere mai aprofundată a xMoney, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre xMoney Cât valorează xMoney (XMN) astăzi? Prețul pe viu pentru XMN în USD este 0.04096 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru XMN în USD? $ 0.04096 . Consultă Prețul actual pentru XMN la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru xMoney? Capitalizarea de piață pentru XMN este $ 0.00 USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru XMN? Ofertă aflată în circulație pentru XMN este 0.00 USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru XMN? XMN a obținut un preț ATH de 0.11390037525327498 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru XMN? XMN a avut un preț ATL de 0.019550382433716446 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru XMN? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru XMN este $ 462.83K USD . Va crește XMN în acest an? XMN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru XMN pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru xMoney (XMN)

